Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, Chiapas registró varios movimientos telúricos durante la madrugada de este 8 de octubre, al igual que Oaxaca y Guerrero.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados este miércoles 8 de octubre de 2025 en Chiapas

La madrugada del 8 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas que superó la magnitud 4; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.9 04:16:20 120 km al sur de Ciudad Hidalgo 17 km 4.1 04:43:08 113 km al sur de Ciudad Hidalgo 16.1 km 4.9 05:58:05 85 km al sur de Ciudad Hidalgo 14.4 km

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha publicado desde su cuenta de X que se descarta la generación de un tsunami que afecte a cualquier estado de la República Mexicana.

Otros sismos que se registraron en la madrugada se localizaron en el estado de Guerrero ( magnitud 4.2, 6 km al suroeste de Patitlán ) y Oaxaca ( magnitud 4.1, 113 km al sureste de Salina Cruz; magnitud 4, 22 km al oeste de Río Grande ).

