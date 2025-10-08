Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, Chiapas registró varios movimientos telúricos durante la madrugada de este 8 de octubre, al igual que Oaxaca y Guerrero.El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.La madrugada del 8 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas que superó la magnitud 4; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha publicado desde su cuenta de X que se descarta la generación de un tsunami que afecte a cualquier estado de la República Mexicana. Otros sismos que se registraron en la madrugada se localizaron en el estado de Guerrero (magnitud 4.2, 6 km al suroeste de Patitlán) y Oaxaca (magnitud 4.1, 113 km al sureste de Salina Cruz; magnitud 4, 22 km al oeste de Río Grande). * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF