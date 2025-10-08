Miércoles, 08 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Sismo

Varios sismos de magnitud moderada se registraron en el sur del país

Esta madrugada, estados del sur de México registraron varios sismos que estuvieron a punto de alcanzar la magnitud 5 

Por: Fabián Flores

La madrugada del 8 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

La madrugada del 8 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, Chiapas registró varios movimientos telúricos durante la madrugada de este 8 de octubre, al igual que Oaxaca y Guerrero.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Lee también: Culpable de abuso sexual pagará miles de pesos por reparación de daños

Temblores registrados este miércoles 8 de octubre de 2025 en Chiapas

La madrugada del 8 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas que superó la magnitud 4; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.9 04:16:20 120 km al sur de Ciudad Hidalgo 17 km
4.1 04:43:08 113 km al sur de Ciudad Hidalgo 16.1 km
4.9 05:58:05 85 km al sur de Ciudad Hidalgo 14.4 km

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha publicado desde su cuenta de X que se descarta la generación de un tsunami que afecte a cualquier estado de la República Mexicana. 

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, no se espera la generación de un Tsunami en costas nacionales. X / @CNPC_MX 
Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, no se espera la generación de un Tsunami en costas nacionales. X / @CNPC_MX 

Otros sismos que se registraron en la madrugada se localizaron en el estado de Guerrero (magnitud 4.2, 6 km al suroeste de Patitlán) y Oaxaca (magnitud 4.1, 113 km al sureste de Salina Cruz; magnitud 4, 22 km al oeste de Río Grande). 

Te recomendamos: ¿Quién es la esposa de Omar "N"?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones