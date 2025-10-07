Omar "N", la leyenda viva que alguna vez perteenció al equipo de Chivas de Guadalajara, se encuentra detenido tras su aprehensión el pasado 4 de octubre después de que se le denunciara ante la Fiscalía de Jalisco por supuesto abuso sexual en contra de una menor de edad.

El ahora imputado espera la celebración de la audiencia el 10 de octubre de este año, allí se dictará si se le vincula o no a proceso penal.

Tras su detención, se dio a conocer que Omar "N" ya había sido encarcelado en el pasado, en 2004, después de haber conducido en estado de ebriedad por las vialidades de Guadalajara, pero aquella ocasión —muy diferente a esta— todo quedó registrado como una falta administrativa, por lo que solo se encontró detenido por menos de 12 horas en la Procuraduría Estatal.

La esposa de Omar "N"

Pammela Olivares es la actual esposa del exfutbolista tapatío y destaca por ser una figura que ha mantenido un bajo perfil mediático desde que contrajo matrimonio con el ahora imputado.

Olivares, a diferencia de las parejas de otras figuras del balompié, había decidido mantener su vida alejada de los reflectores para enfocarse en su familia, pero debido al evento legal de los últimos días, pareciera que los tiempos pacíficos se han terminado para la pareja.

El matrimonio entre Omar "N" y Pammela Olivares se celebró en 2012, cuando el futbolista gozaba de gran popularidad por sus destacadas actuaciones con el Rebaño Sagrado.

En 2015 le dieron la bienvenida a Liam Omar , su primer hijo en común —Omar "N" tuvo una hija llamada Sherlyn , nacida en 2003, fruto de su relación con Claudia Verónica Hernández —. El pequeño ha sido una presencia constante en algunas de las publicaciones de sus parejas, aunque han sido cuidadosos de no exponer detalles sobre su vida familiar.

Hasta el momento, Olivares no ha hecho declaraciones oficiales sobre el probable proceso penal al que podrían vincular a su esposo , manteniendo su habitual discreción en medios y redes sociales.

FF