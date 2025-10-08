Selección Mexicana Sub-20: ¿Dónde juegan y qué club aporta más futbolistas?

La Selección Mexicana Sub-20 ha demostrado su potencial hasta el momento y destaca por el talento de varios de sus jugadores.

En esta convocatoria, el conjunto de la Liga MX que más aporta futbolistas a la Selección nacional es Cruz Azul.

Cabe destacar que, aunque varios jugadores brillan con la Selección Mexicana, en sus respectivos clubes de la Liga MX suelen permanecer en la banca.

¿De qué equipos son los seleccionados Sub-20?

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Mediocampistas

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

Yael Padilla (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Oswaldo Virgen (Toluca)

Mateo Levy (Cruz Azul)

Tahiel Jiménez (Santos Laguna)

Hugo Camberos (Chivas)

Selección Mexicana SUB-20 pasa a cuartos de final

Este martes, la Selección Mexicana consiguió el triunfo contra Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20, con un contundente 4-1, asegurando su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo. Con esta victoria, el Tricolor avanzó a la siguiente fase, donde se enfrentará a uno de los grandes rivales del certamen.

Este miércoles se dará a conocer su próximo rival, que estará entre Argentina y Nigeria, quienes disputarán su encuentro el día de hoy, 8 de octubre.

México ha demostrado su eficacia y dedicación en la cancha, superando los obstáculos que se le presentan ante sus rivales.

El siguiente paso para el Tricolor es prepararse para un nuevo desafío, con la esperanza de llegar al triunfo.

