Nadal pasa cuartos, Federer es madrugado

El español Rafael Nadal se clasificó este domingo para los cuartos de final del Abierto de Australia frente al checo Tomas Berdych, ex número 4 mundial y ahora número 57, en tres sets 6-0, 6-1, 7-6 (7/4).

Nadal se enfrentará ahora al joven estadounidense Frances Tiafoe (nº39) que a sus 21 años alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo de Grand Slam.

El español de 32 años no perdió ningún set en los cuatro partidos que disputó hasta ahora en Melbourne.

Frente a Berdych, que volvía al circuito tras haber jugado solo la primera mitad de la temporada 2018, Nadal no dejó apenas ninguna oportunidad y ganó los nueve primeros juegos.

El Abierto de Australia supone el retorno de Nadal tras cuatro meses fuera del circuito.

Tras su abandono en la semifinal del Abierto de Estados Unidos en septiembre por un problema en la rodilla derecha, el mallorquín sufrió una lesión en los abdominales en octubre y en noviembre tuvo que someterse a una artroscopia del tobillo derecho.

También tuvo que renunciar al torneo de Brisbane a principios de este año por un problema en el muslo.

Tiafoe cumple 21 citándose con Nadal

El joven estadounidense Frances Tiafoe (39º) se clasificó para su primer cuarto de final en un torneo del Grand Slam, superando en octavos al búlgaro Grigor Dimitrov en cuatro sets, por 7-5, 7-6 (8/6), 6-7 (1/7) y 7-5 en más de 3 horas y media, este domingo en el Abierto de Australia.

Fue además en el día de su 21 cumpleaños, donde se regaló un duelo en la siguiente ronda contra Rafa Nadal, que superó por su parte al checo Tomas Berdych, exnúmero 4 mundial caído al 57º lugar del ránking, por 6-0, 6-1 y 7-6 (7/4).

"Esto representa mucho para mí. He trabajado muy duro para esto. Hace diez años dije a mis padres que me convertiría en jugador profesional, que eso cambiaría mi vida y la suya. Y aquí estoy, en cuartos de final de un Grand Slam, a los 21 años. No me lo creo", declaró, visiblemente emocionado.

Antes de este Abierto de Australia en Melbourne, su mejor resultado en un Grand Slam era una tercera ronda, que alcanzó en Wimbledon el año pasado.

El joven estadounidense ya sorprendió en el inicio de la semana al eliminar en segunda ronda al sudafricano Kevin Anderson, número 6 mundial y dos veces subcampeón en torneos del Grand Slam (Abierto de EEUU 2017 y Wimbledon 2018).

Tsitsipas da la sorpresa del torneo y elimina a Federer

Tsitsipas, de 20 años, es el competidor más joven de esta edición del Abierto de Australia. AP

El intento de Roger Federer de ganar su tercer Abierto de Australia consecutivo terminó de forma sorpresiva el domingo al caer por 6-7 (11), 7-6 (3), 7-5, 7-6 (5) ante Stefanos Tsitsipas, que se convirtió en el primer tenista griego en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam.

La clave del choque fue que Federer no pudo convertir ninguno de los 12 puntos de quiebre de los que dispuso. Tsitsipas, por su parte, materializó uno de tres, en el último juego del tercer set.

A sus 37 años, Federer era el tenista más veterano en competición mientras que Tsitsipas, de 20, es el más joven.

El choque fue emocionante de principio a fin, tanto por la alta calidad del tenis que desplegaron como por su entretenido estilo de juego, algo que se espera de Federer desde hace años, pero que es un descubrimiento en Tsitsipas.

Federer ganó seis títulos en Melbourne Park, un record que comparte con el primer preclasificado, Novak Djokovic, y con Roy Emerson.