No solo Puma, estas son las colecciones de tenis para Día de Muertos 2025 (FOTOS)

El Día de Muertos, además de ser una tradición milenaria, es una fuente inagotable de inspiración para la moda y la cultura. Ni bien empiezan las fiestas fúnebres, diferentes marcas de ropa, calzado y accesorios tienen la costumbre de lanzar ediciones especiales para honrar esta tradición mexicana.

Los tenis inspirados en el Día de Muertos son de los más esperados cada año. Para esta ocasión, diferentes marcas deportivas han sacado colecciones con sus siluetas más emblemáticas con los clásicos elementos de catrinas, flor de cempasúchil, pan de muerto y más. Quédate a descubrirlas.

Los tenis “Día de Muertos 2025”

Adidas

Desde el 2 de octubre, la colección Día de Muertos de Adidas está disponible en su tienda en línea. Este año, crearon una cápsula inspirada en el delicioso pan de muerto, además, incorporan guiños al papel picado. Las siluetas que forman parte de esta edición especial son Campus 00s, Run 70s y Grand Court.

ESPECIAL

Converse

Converse se une a la celebración del Día de Muertos con una campaña llamada “Vivamos nuestras tradiciones”. Los tenis Chuck 70 tienen en el diseño elementos distintivos de esta tradición, como flores, calaveritas, velas y papel picado, además, suman la figura de la hermosa mariposa monarca.

ESPECIAL

Puma

La marca Puma llevó la magia del Día de Muertos a dos de sus siluetas emblemáticas. Los Puma Palermo están inspirados en el pan de muerto: “Sus tonos cálidos evocan la suavidad del pan recién horneado”, los cuales se complementan con un vivo diseño floral. Los Puma Suede XL rinden homenaje a la figura de la catrina, vienen en un intenso color negro, sobre el que destaca el naranja del cempasúchil y el colorido del papel picado.

ESPECIAL

Skechers

En las vitrinas de Skechers resalta el colorido de su colección de Día de Muertos “Vivos estamos”. Diferentes diseños inspirados en la celebración se plasman en sus tenis Skechers Street Uno, de colores blanco, negro y rosa. En las propuestas multicolores vemos figuras como calaverita, flores, perro guardián. Un par de color negro tiene diseño de calavera en dorado que crea un bonito contraste. Los tenis tienen un charm de calaverita en las agujetas.

ESPECIAL

Vans

La marca de moda urbana lanza esta colección especial de la que son parte dos diseños de tenis Old Skool: uno presenta un estampado destacado de colibrí azul y verde; el otro, tiene un diseño lateral de flor de cempasúchil. Ambos tienen auténticas agujetas negras con diseño geométrico verde muy llamativo y moderno.

ESPECIAL

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

