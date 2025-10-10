Novak Djokovic avanza a semifinales del Masters de Shanghái

Novak Djokovic ganó de forma relativamente sencilla los cuartos de fiinal del Masters de Shanghái por un cambio, y superó por 6-3, 7-5 a Zizou Bergs para alcanzar las semifinales, donde enfrentará a Valentin Vacherot (204), de Mónaco.

Djokovic, de 38 años, ha tenido dificultades en las condiciones calurosas y húmedas de Shanghái, vomitando durante partidos anteriores y necesitando atención médica tras desplomarse por agotamiento después de que Jaume Munar lo obligó a disputar un tercer set en la ronda anterior.

Pero en esta ocasión, el único gran tropiezo contra Bergs fue ser quebrado cuando lideraba 5-4 en el segundo set, antes de finalmente convertir su tercer punto de partido.

“Debería haber cerrado el partido con 5-5”, indicó Djokovic. “Condiciones muy desafiantes estos días para todos los jugadores, y solo estaba tratando de sobrevivir en la cancha. Me alegra haber superado este obstáculo”.

Fue el primer encuentro entre Djokovic y Bergs.

“Hombre, tengo que dejar de idolatrarte”, dijo Bergs con una sonrisa antes de abrazar a Djokovic en la red.

Djokovic está ahora a dos victorias de su corona número 41 en un Masters 1000, la primera desde el de París en 2023.

En semifinales se enfrentará al monegasco Valentin Vacherot, procedente de la fase previa y sorpresa del torneo, que ganó al danés Holger Rune por 2-6, 7-6 (4) y 6-4.