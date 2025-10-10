Sabalenka mantiene su racha ganadora

La bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona y tres veces reina de la competición, engrandeció sus registros en Wuhan al imponerse a la rusa Liudmila Samsonova y situarse en los cuartos de final del torneo, en el que se mantiene la polaca Iga Swiatek, que sumó su victoria 125 en los WTA 1.000 al superar a la suiza Belinda Bencic.

Sabalenka, poseedora de veintiún títulos, tres este año, necesitó una hora y cuarto para batir a Liudmila Samsonova. Ganadora en 2018, 2019 y 2024, la número uno del mundo acumula diecinueve victorias y ninguna derrota en Wuham.

Lleva ocho choques superados consecutivamente Sabalenka, que se medirá a Rybakina en cuartos de final. La kazaja, que juega este torneo por segunda vez después de esta instancia que logró en 2019, batió a la checa Linda Noskova por 6-3 y 6-4.

La número dos del ranking, Iga Swiatek, también avanzó al superar 7-6 (2), 6-4 a la excampeona olímpica Belinda Bencic.

Swiatek mejoró su récord a 5-1 en enfrentamientos contra Bencic, incluyendo una victoria en sets corridos en las semifinales de Wimbledon en julio.

La oponente de Swiatek en los cuartos de final es Jasmine Paolini, quien avanzó cuando Clara Tauson se retiró al ir perdiendo 3-6, 6-1, 3-1.