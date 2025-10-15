Pese a que las victorias no han acompañado el funcionamiento de la Selección Mexicana, Hirving "Chucky" Lozano se mantiene con la idea de que el equipo está atravesando por un proceso en el cual están trabajando arduamente para obtener los resultados que desean, sobre todo, de cara al Mundial 2026 que está a escasos ocho meses de distancia.

El “Chucky” aseguró que, todos los futbolistas que están llamados dentro de la convocatoria de Aguirre, están atentos a lo que les dice el entrenador para saber en qué mejorar, pero que en general el Tricolor ha hecho bien las cosas, aunque se han enfrentado a situaciones adversas.

“El primer partido (contra Colombia), creo que el resultado fue un poco injusto. Creo que hicimos muy buenas cosas, como dijo Javier Aguirre, creo que en el momento hicimos cosas muy interesantes. Esto es un proceso, estamos trabajando mucho y será Javier quien nos va a decir qué es lo que tenemos que mejorar.”

“A veces ganas, a veces pierdes y a veces empatas, en lo general yo creo que el grupo está muy bien, el equipo está mejorando mucho y bueno lo que nos pide Javier lo tratamos de hacer siempre en la cancha y creo que hemos hecho cosas muy buenas”, indicó Lozano.

Por un último, fue repetitivo con que sólo están pasando por un proceso necesario y que lo más sobresaliente para ellos es formar un equipo de trabajo en el que se apoyen unos a los otros, como una familia. Y si bien, no se ha podido vencer a selecciones de Conmebol en los más recientes compromisos, consideró que a México únicamente le falta más trabajo para llegar a donde quieren estar.

“Esto es un proceso. Yo creo que vamos mejorando y, bueno, lo importante es hacer un gran grupo, como dicen, una familia, y creo que se ve reflejado en la cancha y fuera de la cancha. No se nos han dado los resultados contra equipos de Conmebol, pero considero que lo que le falta a la Selección es trabajo y saber el momento correcto. Como dije, hicimos cosas buenas, lastimosamente tuvimos resultados adversos, pero hemos hecho cosas muy muy interesantes”, concluyó el “Chucky”.

CT