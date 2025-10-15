Miércoles, 15 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Checo Pérez podría estar presente en el GP de México

Federico González Compeán, director del evento, conversa con Cadillac para que el piloto tapatío ocupe un lugar de invitado especial en las gradas

Por: SUN .

Sergio Pérez. El Gran Premio de México se realizará del 24 al 26 de octubre en el autódromo Hermanos Rodríguez. SUN

Sergio Pérez. El Gran Premio de México se realizará del 24 al 26 de octubre en el autódromo Hermanos Rodríguez. SUN

La gran fiesta de la Fórmula 1 está lista para tomar la Ciudad de México una vez más, y aunque esta vez Sergio Pérez no dirá presente en la parrilla como nos tenía acostumbrados los últimos 10 años, el tapatío podría hacer una aparición especial como invitado de lujo en las gradas.

El director general del Gran Premio de México, Federico González Compeán, aseguró que está en pláticas con Cadillac, la nueva escudería del ídolo mexicano, para confirmar su presencia.

“Nos encantaría que Checo estuviera aquí, pero no sé si va a estar. Hemos tenido reuniones con Cadillac y mencionaron que fuera posible. Él siempre tiene su lugar apartado, y nos encantaría festejar con él su regreso a la Fórmula 1”, declaró Compeán en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras la inducción de dos nuevas leyendas al Muro de Honor del Deporte Motor en México.

A falta de confirmación oficial, la presencia de Checo puede darse por hecha, ya que en los días previos a la carrera será parte de distintos eventos donde convivirá con el público mexicano que sueña con volver a verlo.

El tapatío dará entrevistas, acudirá a las ruedas de prensa, firmará autógrafos en vías de mejorar la presencia de Cadillac en la fanaticada mexicana. 

Sí habrá piloto mexicano corriendo en el autódromo Hermanos Rodríguez

A pesar de que 'Checo' no estará en la parrilla para el GP de México por primera vez en su carrera, sí habrá un mexicano corriendo en el autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto regiomontano Patricio O'Ward formará parte de la Práctica Libre 1 con el equipo de McLaren.
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones