Checo Pérez podría estar presente en el GP de México

La gran fiesta de la Fórmula 1 está lista para tomar la Ciudad de México una vez más, y aunque esta vez Sergio Pérez no dirá presente en la parrilla como nos tenía acostumbrados los últimos 10 años, el tapatío podría hacer una aparición especial como invitado de lujo en las gradas.

El director general del Gran Premio de México, Federico González Compeán, aseguró que está en pláticas con Cadillac, la nueva escudería del ídolo mexicano, para confirmar su presencia.

“Nos encantaría que Checo estuviera aquí, pero no sé si va a estar. Hemos tenido reuniones con Cadillac y mencionaron que fuera posible. Él siempre tiene su lugar apartado, y nos encantaría festejar con él su regreso a la Fórmula 1”, declaró Compeán en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras la inducción de dos nuevas leyendas al Muro de Honor del Deporte Motor en México.

A falta de confirmación oficial, la presencia de Checo puede darse por hecha, ya que en los días previos a la carrera será parte de distintos eventos donde convivirá con el público mexicano que sueña con volver a verlo.

El tapatío dará entrevistas, acudirá a las ruedas de prensa, firmará autógrafos en vías de mejorar la presencia de Cadillac en la fanaticada mexicana.

Sí habrá piloto mexicano corriendo en el autódromo Hermanos Rodríguez

A pesar de que 'Checo' no estará en la parrilla para el GP de México por primera vez en su carrera, sí habrá un mexicano corriendo en el autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto regiomontano Patricio O'Ward formará parte de la Práctica Libre 1 con el equipo de McLaren.

