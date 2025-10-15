Después de igualar ante Ecuador en la cancha del estadio AKRON, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, destacó el cambio de actitud que vio en sus jugadores.

El “Vasco” también reconoció que no tiene nada que reprocharle a sus futbolistas, por lo que enfatizó que no merecieron ganar, pero tampoco terminar el encuentro con derrota.

“El cambio fue de actitud. Seguramente obedece a que nos tuvimos pronto en el marcador, que estás en casa con tu gente, con las modificaciones que hablábamos. A mí me da la sensación de que hoy, en cuanto a actitud, a voluntad, a esfuerzo, no tengo nada que reprocharle a los jugadores. Sí, en otros asuntos.

“En el trabajo defensivo de repente flojeamos un poco, de repente en el área rival, como tú hablabas con tu colega, nos faltó ser más determinados para entrar, para ir. No sé, no encuentro las palabras, pero no sé si merecíamos ganar, pero tampoco perder”, agregó.

De igual manera, mencionó que la delantera es la posición que menos preocupación le genera, ya que tiene múltiples variantes y cuenta con Germán Berterame, a quien aseguró que lo tienen que aprovechar porque está en un gran momento.

“Raúl, decidimos no traerlo por ese golpe en las costillas. Y sí, es una buena opción. Germán está haciendo goles, ‘Memote’ tiene un problema serio, y Ángel Sepúlveda ya está de regreso. Entonces, con eso nos movemos. Incluso Julián Quiñones puede jugar de nueve.

“Estoy tranquilo en esa posición, porque la vez pasada con Corea hicieron gol los dos Jiménez; hoy hace ‘Berte’ y tuvo el palo contra Colombia; es un jugador que está de dulce, como se dice, y es mexicano, hay que aprovecharnos”, concluyó.