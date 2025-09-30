El receptor de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, encendió las alarmas anoche en la NFL tras sufrir una escalofriante lesión durante el partido contra los New York Jets en la semana 4 de la temporada 2025. El momento fue captado en video, emitido en televisión, y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La jugada de la desgracia ocurrió en el tercer cuarto del juego, cuando los Dolphins ganaban 10-3. Tyreek Hill realizó una atrapada cerca de la línea lateral y al plantar el pie izquierdo, su rodilla se dobló en un ángulo extraño. De inmediato, los oficiales pidieron asistencia del cuerpo médico en el estadio y jugadores de ambos equipos se arrodillaron, en solidaridad ante la gravedad del momento.

El jugador de 31 años fue retirado del campo en el "carrito de las desgracias", mientras que, haciendo muestra de su buen humor, aplaudía y saludaba a los aficionados al paso. Luego, se supo que fue trasladado a un hospital cercano al Hard Rock Stadium para realizarle estudios y mantenerlo bajo observación.

¿Qué le pasó a Tyreek Hill?

El entrenador en jefe de Miami, Mike McDaniel, confirmó después del final del encuentro que a Tyreek Hill se le diagnosticó una rodilla dislocada y que permanecería hospitalizado para más evaluaciones.

"Probablemente, estaba de mejor ánimo que cualquier jugador que haya visto en esta situación. Incluso pidió que nos aseguráramos de conseguir la victoria", señaló McDaniel, una cita retomada por la agencia AP.

El video de la lesión de Tyreek Hill que se volvió viral

El video con la jugada que terminó en la lesión circula desde anoche en redes sociales, donde aficionados de la NFL han mostrado su preocupación por uno de los receptores más populares de la liga. La imagen viral del momento exacto de la lesión ha sido calificada como una de las más escalofriantes en los últimos años.

