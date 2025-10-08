Un video y varias capturas de conversaciones por WhatsApp fueron elementos decisivos en la expedición y ejecución de la orden de detención contra Omar "N", exfutbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil.

El abogado de la parte acusadora, Juan Soltero, habló en entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas sobre los elementos que sustentaron la detención del imputado y que, según afirmó, permiten sostener que se tiene "un caso muy sólido" en su contra.

A decir del abogado penalista —quien recordó que se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso—, la denunciante, hoy una adolescente, sufrió tocamientos con fines erótico-sexuales desde hace seis o siete años, sin que se llegara a la cópula, los cuales ocurrieron bajo intimidación verbal.

Varios de estos mensajes se realizaban a través de WhatsApp, y aunque posteriormente fueron borrados, la víctima tomó y conservó capturas de pantalla.

Dado que la madre de la menor y Omar "N" sostenían una relación de pareja y vivían en la misma casa, este último la amenazaba con dejar de ayudarla, con enojarse e incluso llegó a ofrecerle dinero para presionar a la menor.

Asimismo, forma parte de la carpeta de investigación un video grabado por la propia víctima que, sin ser explícito, contiene audio y una parte “suficientemente probatoria” del delito.

Las declaraciones de la menor, de su madre y la inspección al domicilio también están integradas en el expediente.

La víctima refirió que los tocamientos iniciaron cuando ella tenía 10 años, este aspecto, así como la cohabitación y la relación de dependencia económica son agravantes que, en caso de ser hallado culpable, aumentarían la pena de prisión, la cual podría llegar hasta a 10 años, precisó el abogado.

El viernes 10 de octubre de 2025 se realizará la audiencia en la que se determinará si Omar "N" será vinculado a proceso.

