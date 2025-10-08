España superó 1-0 a una Ucrania que llegaba invicta tras conseguir dos triunfos y un empate en la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025.

Los ibéricos, por otro lado, venían de una campaña apenas regular que casi culminó con una despedida anticipada de la cita mundialista: La Roja terminó como tercera del Grupo C después de sumar en la primera ronda una derrota, un empate y finalmente una agónica victoria por la mínima diferencia ante Brasil.

Aunque se mostraron superiores en Valparaíso, adelantando sus filas y buscando ocasiones desde el inicio, los comandados por Paco Gallardo aún no han entregado su mejor versión.

El tanto no tardó y llegó en una jugada preparada a los 23 minutos: un pase picado del volante Rodrigo Mendoza pasó por la defensa ucraniana y Pablo García rompió las tablas con una definición de zurda.

En la segunda parte, los ucranianos crecieron y tuvieron algo más de posesión de balón, pero mantuvieron la actitud defensiva y estuvieron lejos de ofrecer peligro, sintiendo el golpe de la pérdida de su estrella Hennadiy Synchuk.

España espera rival que saldrá del duelo de hoy entre Colombia y Sudáfrica.

