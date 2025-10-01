Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Corrida de Toros

El gran triunfador: Ernesto Javier “Calita”

La cuarta corrida de la Temporada Grande 2025 en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara fue una tarde llena de emociones, en la que el público disfrutó del valor y la entrega de los toreros

Por: Claudio Jimeno

Carlos Ferrer y Ana Tessada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Carlos Ferrer y Ana Tessada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

El gran triunfador fue Ernesto Javier “Calita”, quien salió a hombros por la Puerta Grande después de una actuación destacada que le valió cuatro orejas y un rabo, frente a dos toros de la ganadería Ordaz, que tuvo un debut muy exitoso en Guadalajara.

Mariana Rodríguez, Mariela Díaz y Prizma Parra. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Margarita Casillas y Martha Alba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Con su primer toro, llamado “IV”, “Calita” conectó rápidamente con el público y realizó una faena limpia y emotiva. Mató de una buena estocada y obtuvo dos orejas, mientras el toro fue reconocido con arrastre lento. Ya en su segundo turno, con “Dos Árbolitos”, el torero volvió a brillar. El público pidió el indulto, pero no fue concedido. Aun así, el juez Alfredo Sahagún le otorgó dos orejas y el rabo, y el toro fue premiado con vuelta al ruedo, cerrando una tarde triunfal para el mexiquense.

Gabriela y Mariana Águila. GENTE BIEN JALISCO / Cuarta corrida de toros en la Plaza Nuevo Progreso. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Ana María Suárez, Mariana Rojas, Daniela Martínez e Inés Uruñuela. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

El español Paco Ureña también dejó momentos de calidad con su primer toro, “Pincel”, pero falló con la espada y perdió los trofeos. En su segundo, la falta de bravura del animal hizo que su actuación pasara sin mayor éxito.

Ernesto Javier “Calita”. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

El tapatío Óscar Rodríguez “El Sevillano” se entregó desde el principio. Recibió a su primer toro de rodillas, pero fue golpeado en una voltereta que le provocó una herida en la ceja. A pesar de eso, regresó para matar al toro y fue ovacionado por su valentía. Con su segundo, tuvo menos opciones y fue despedido entre aplausos. En resumen, Ordaz presentó toros con calidad y bravura, mientras que “Calita” confirmó su buen momento como torero y se convirtió en el triunfador absoluto de la tarde en Guadalajara.

Carlos Ferrer y Ana Tessada. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Paulina Hernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

CP

Temas

  • Corrida
  • Toros
  • Plaza de Toros Nuevo Progreso
  • Ivonne Polino
  • Mariana Rodríguez
  • Mariela Díaz
  • Martha Alba
  • Iñaqui Enrígue
  • Rubén Cisneros
  • Ricardo Guerrero
  • Margarita Casillas
  • Ana Rosa de Morfín
  • Cocho Morfín
  • Paulette de Morfín
  • Luisa Fernanda Tostado
  • Paulina Hernández
  • Ana María Suárez
  • Mariana Rojas
  • Daniela Martínez
  • Paco Ureña
  • Ernesto Javier “Calita”
  • Óscar Rodríguez
  • Carlos Ferrer
  • Jeanette Aride
  • Claudia Castañuela

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones