El gran triunfador fue Ernesto Javier “Calita”, quien salió a hombros por la Puerta Grande después de una actuación destacada que le valió cuatro orejas y un rabo, frente a dos toros de la ganadería Ordaz, que tuvo un debut muy exitoso en Guadalajara.

Con su primer toro, llamado “IV”, “Calita” conectó rápidamente con el público y realizó una faena limpia y emotiva. Mató de una buena estocada y obtuvo dos orejas, mientras el toro fue reconocido con arrastre lento. Ya en su segundo turno, con “Dos Árbolitos”, el torero volvió a brillar. El público pidió el indulto, pero no fue concedido. Aun así, el juez Alfredo Sahagún le otorgó dos orejas y el rabo, y el toro fue premiado con vuelta al ruedo, cerrando una tarde triunfal para el mexiquense.

El español Paco Ureña también dejó momentos de calidad con su primer toro, “Pincel”, pero falló con la espada y perdió los trofeos. En su segundo, la falta de bravura del animal hizo que su actuación pasara sin mayor éxito.

El tapatío Óscar Rodríguez “El Sevillano” se entregó desde el principio. Recibió a su primer toro de rodillas, pero fue golpeado en una voltereta que le provocó una herida en la ceja. A pesar de eso, regresó para matar al toro y fue ovacionado por su valentía. Con su segundo, tuvo menos opciones y fue despedido entre aplausos. En resumen, Ordaz presentó toros con calidad y bravura, mientras que “Calita” confirmó su buen momento como torero y se convirtió en el triunfador absoluto de la tarde en Guadalajara.

