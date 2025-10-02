¿Qué es el norovirus que apareció en casi 100 pasajeros de un crucero en Miami?

Este jueves se reportó el atraco del crucero Serenade of the Seas, de Royal Caribbean, en el puerto de cruceros PortMiami, en la ciudad de Miami, Florida. En la embarcación viajaban al menos 100 personas infectadas por un brote de norovirus.

De acuerdo con los informes oficiales, a bordo del barco se encontraban mil 874 pasajeros, de los cuales 94, y 4 de los 883 miembros de la tripulación, declararon síntomas relacionados con el virus.

El norovirus es una infección causada por un virus que en ocasiones se conoce como gripe estomacal o gripe intestinal, aunque no está relacionado de ninguna manera con la gripe.

Su nombre se debe a que esta infección afecta directamente el estómago, provocando síntomas como diarrea, vómitos, náuseas y dolor abdominal. Algunas personas también pueden experimentar dolores de cabeza, fiebre, escalofríos y molestias en los músculos.

El norovirus se contagia con gran facilidad, incluso antes de que la persona infectada presente síntomas, ya que el virus permanece activo varias semanas dentro del cuerpo.

El virus está presente en las heces y vómitos de las personas infectadas. Puede quedar en objetos o superficies, especialmente si no se lavan correctamente las manos tras ir al baño o cambiar pañales. Los niños pueden infectarse al llevarse las manos a la boca después de tocar una superficie contaminada.

Las personas también pueden contagiarse del virus al consumir alimentos o agua contaminados (lo que se conoce como intoxicación alimentaria) y al inhalarlo cerca de alguien infectado que esté vomitando.

Para tratar esta enfermedad, los médicos recomiendan descansar mucho, tomar abundantes líquidos y lavar y desinfectar muy bien todos los objetos, superficies y áreas en las que se encuentre la persona afectada.

La mayoría de las infecciones por norovirus remiten por sí solas, aunque en caso de acudir a un profesional de la salud, este puede otorgar algún medicamento para tratar los síntomas.

Cabe destacar que el norovirus es un virus, no una bacteria, por lo que los antibióticos no son una opción en estos casos.

Las infecciones por norovirus suelen durar de 2 a 3 días ; sin embargo, es importante seguir las recomendaciones médicas para evitar complicaciones.

Hasta el miércoles 1 de octubre, los pasajeros afectados por norovirus que partieron desde San Diego, California, el 19 de septiembre con destino a Miami, declararon síntomas gastrointestinales, entre ellos diarrea y vómitos.

Ante la creciente oleada de contagiados, el personal de salud del crucero desplegó rápidamente los protocolos de seguridad correspondientes. Las medidas incluyeron la distribución de medicamentos que facilitaron la recuperación de los pasajeros y la cuarentena durante 24 horas en sus habitaciones.

Asimismo, se intensificaron las tareas de limpieza y desinfección del barco para evitar la propagación del virus.

