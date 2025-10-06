Lunes, 06 de Octubre 2025

La UEFA aprueba que el Villarreal vs Barcelona se juegue en Miami

El organismo reiteró su oposición a que los partidos de ligas locales se jueguen fuera del país

Por: EFE

Villarreal vs Barcelona, partido de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se jugaría en Miami, Estados Unidos. EFE / R. Caro

La UEFA anunció este lunes 6 de octubre que de manera excepcional ha aprobado la solicitud de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) para que el partido Villarreal vs Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami, Estados Unidos.

El organismo reiteró su oposición a que los partidos de ligas locales se jueguen fuera del país, pero explicó que ha tomado esta decisión, ya que el marco regulatorio de la FIFA -actualmente en revisión- "no es lo suficientemente claro y detallado", y aclaró que su postura no debe considerarse como un precedente.

