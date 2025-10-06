La UEFA anunció este lunes 6 de octubre que de manera excepcional ha aprobado la solicitud de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) para que el partido Villarreal vs Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami, Estados Unidos.

El organismo reiteró su oposición a que los partidos de ligas locales se jueguen fuera del país, pero explicó que ha tomado esta decisión, ya que el marco regulatorio de la FIFA -actualmente en revisión- "no es lo suficientemente claro y detallado", y aclaró que su postura no debe considerarse como un precedente.

