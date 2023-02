Alejandro Irarragorri presidente de Grupo Orlegi, grupo que tiene la propiedad del Club Santos Laguna y el Atlas ofreció este lunes una rueda de prensa en donde habló sobre los problemas de la Selección Mexicana, así como de la propuesta de quitar la multipropiedad del futbol mexicano.

"Es verdad que hay un tema de multipropiedad en nuestra liga que lejos de irse haciendo más pequeño se ha hecho más grande, no es ideal, pero hay que generar para llegar a ese ideal, como también surgen en otros factores que se tocaron en esa conferencia de prensa y que me parece, vienen a tapar el sol con un dedo en términos de lo que fue la problemática de la Selección Mexicana en el proceso anterior", agregó.

TE INTERESA: Alejandro Irarragorri descartó haber puesto a Cocca como técnico del Tricolor

Pero eso no fue todo. Irarragorri dijo que "uno de los grandes dolores que la afición y los medios compartimos son los resultados de la Selección Nacional" pues, dijo, "se ha mezclado de una forma no positiva lo que es la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol. No me imagino en Alemania a la Bundesliga presionada por la Federación Alemana porque llevan dos mundiales quedándose en fase de grupos. Hay muchas cosas que mejorar".

"Desde nuestro grupo, entendemos que hay que atacar varios temas estructurales del futbol mexicano, pero hay que hacerlo con modo, manera y momento, además con mucha estrategia y mucho orden. Decretar el fin de la multipropiedad está bien fácil, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Con qué inversionistas? ¿Qué personas? ¿Con qué responsabilidad? Hay muchos temas que son importantes: el ascenso y el descenso, los formados y no formados, el formato de competencia, el tema de competencia y la multipropiedad. No coincido, de ninguna manera que eso tenga que ver con el tema de la Selección".

Alejandro aseguró que “acabar con la multipropiedad es como llegar iniciando la temporada y decir ‘vamos a ser campeones’, ¿Dónde está el proceso?, vamos construyendo cómo”.

IO