Chivas y América empatan en partido amistoso

Nada para nadie en el Clásico de México. Chivas y América igualaron 1 a 1 en compromiso amistoso celebrado en Glendale, Arizona; el equipo dirigido por Gabriel Milito no pudo quedarse con el triunfo, pero mantiene la racha positiva al no reencontrarse con la derrota.

Chivas abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro, tras una desatención en zona defensiva de los futbolistas del América.

En un balón que robaron los jugadores rojiblancos en la salida del América, Richard Ledezma sacó un disparo que fue rechazado por Rodolfo Cota; Teun Wilke recuperó el balón y envió un centro a segundo poste, donde apareció Javier Hernández para abrir el marcador.

“Chicharito” consiguió su primer gol en la historia ante América, ya que, desde su debut con Chivas en primera división, nunca le había marcado gol al odiado rival del Guadalajara en el futbol mexicano, saldando una cuenta pendiente con la afición, por lo que celebró con un gran beso al escudo rojiblanco.

En la parte complementaria, Efraín Álvarez estuvo cerca de ampliar la ventaja para Chivas; sin embargo, abanicó el balón dentro del área. De esa jugada se derivó la acción en la que América encontró el tanto de la igualada.

Tras el monumental fallo del conjunto rojiblanco, las Águilas se volcaron al marco rival a gran velocidad, Brian Rodríguez asistió a Víctor Dávila, quien sacó un zapatazo desde las afueras del área para vencer a Óscar Whalley e igualar el marcador.

El resto del juego se convirtió en un simple trámite; tras múltiples cambios entre ambas escuadras, los equipos fueron dosificando la intensidad en el terreno de juego hasta cerrar terminar con el empate, para así regresar a casa y preparar la reanudación de la Liga MX.