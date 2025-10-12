Continúa la actividad del futbol internacional este domingo 12 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs Puebla | 11:00 horas | Amazon Prime Video, Tubi |

San Luis vs Toluca | 17:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – Amistosos Internacionales EN VIVO

Malta vs Bosnia | 11:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – Eliminatorias Copa Mundial 2026 EN VIVO

Zambia vs Níger | 07:00 horas | FIFA+ |

San Marino vs Chipre | 07:00 horas | SKY Sports |

Escocia vs Bielorrusia | 10:00 horas | SKY Sports |

Islas Feroe vs República Checa | 10:00 horas | SKY Sports |

Chad vs República Centroafricana | 10:00 horas | FIFA+ |

Holanda vs Finlandia | 12:45 horas | SKY Sports |

Dinamarca vs Grecia | 12:45 horas | SKY Sports |

Rumanía vs Austria | 12:45 horas | SKY Sports |

Croacia vs Gibraltar | 12:45 horas | SKY Sports |

Lituania vs Polonia | 12:45 horas | SKY Sports |

Ghana vs Comoras | 13:00 horas | FIFA+ |

Egipto vs Guinea Bissau | 13:00 horas | FIFA+ |

Burkina Faso vs Etiopía | 13:00 horas | FIFA+ |

Mali vs Madagascar | 13:00 horas | FIFA+ |

Yibuti vs Sierra Leona | 13:00 horas | FIFA+ |

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – Mundial Sub-20 EN VIVO

Noruega vs Francia | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

Austin FC vs Los Angeles FC | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Austin FC vs Los Angeles FC | 17:00 horas | HBO MAX, TNT, MLS Season Pass (Apple TV), TNT Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF