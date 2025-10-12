Domingo, 12 de Octubre 2025

Futbol hoy 12 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional este domingo 12 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Chivas vs Puebla | 11:00 horas | Amazon Prime Video, Tubi |
  • San Luis vs Toluca | 17:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – Amistosos Internacionales EN VIVO

  • Malta vs Bosnia | 11:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – Eliminatorias Copa Mundial 2026 EN VIVO

  • Zambia vs Níger | 07:00 horas | FIFA+ |
  • San Marino vs Chipre | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Escocia vs Bielorrusia | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Islas Feroe vs República Checa | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Chad vs República Centroafricana | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Holanda vs Finlandia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Dinamarca vs Grecia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Rumanía vs Austria | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Croacia vs Gibraltar | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Lituania vs Polonia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Ghana vs Comoras | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Egipto vs Guinea Bissau | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Burkina Faso vs Etiopía | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Mali vs Madagascar | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Yibuti vs Sierra Leona | 13:00 horas | FIFA+ |

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – Mundial Sub-20 EN VIVO

  • Noruega vs Francia | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy domingo 12 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Austin FC vs Los Angeles FC | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Austin FC vs Los Angeles FC | 17:00 horas | HBO MAX, TNT, MLS Season Pass (Apple TV), TNT Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

