El futbol mexicano sigue en crisis y es una condición que parece que no cesará en mucho tiempo. El arbitraje toma cada vez más protagonismo, el VAR toma atribuciones que no le competen, algunos clubes no cumplen con los lineamientos estipulados, los grupos de animación siguen presentes.

Estas razones se suman al hecho de que la Liga MX se aleja cada vez más de sus aficionados, ya que más allá de las entradas a los estadios tras ocho jornadas, en donde se promedian 22 mil 504 aficionados por encuentro, las transmisiones de televisión son cada vez más restringidas y muy pocos partidos van por televisión abierta.

El fracaso consumado del Tri en la Copa Mundial de Qatar 2022 pareciera que pasó desapercibido y que los clubes poco o nada han hecho para remediarlo y de cara a la Copa del Mundo del 2026, en la que México será coanfitrión junto a Canadá y Estados Unidos, pocas cartas han tomado en el asunto.

Salvo el hecho de nombrar a Diego Cocca como entrenador nacional, a Rodrigo Ares de Parga como director general de Selecciones nacionales, cerrar la posible participación en Copa América en 2024 y algunos amistosos, son los remedios “caseros” que se han interpuesto, así como eliminar el Repechaje, reducir número de extranjeros y ampliar el apoyo a las Fuerzas Básicas.

Pero poco o nada se estableció para ayudar al principal consumidor de la Liga MX que es el aficionado, el que semana a semana intenta ver los partidos por televisión o asistir a los estadios y muchas veces ve bloqueada toda intención de apoyar a su equipo favorito.

Hasta la jornada sabatina de la Fecha 8 del Clausura 2023, la asistencia total en el torneo ha sido de un millón 417 mil 750 aficionados a los estadios de futbol, excepto en La Corregidora de Querétaro, ya que es un inmueble que está vetado desde hace un año, pero que está a un par de semanas de cumplir con su castigo.

Esto es, un promedio de asistencia de 22 mil 504 espectadores por encuentro, siendo el partido de Rayados de Monterrey ante Toluca en la Jornada 5 el que registró la asistencia más alta del campeonato, con 48 mil 788 aficionados. La más baja se dio en el partido entre Mazatlán FC ante Pachuca con ocho mil 819 personas en el Estadio Kraken, correspondiente a la Jornada 7.

Telón de fondo

Se reparten el pastel de la pantalla

Para este Clausura 2023, los equipos de la Liga MX repartieron el pastel de las transmisiones de televión de tal manera que Televisa es la empresa que cuenta con los derechos de más equipos, con ocho: América, Atlas, Cruz Azul, Guadalajara, Santos Laguna, Tigres, Toluca y Pumas.

Fox Sports se afianzó con seis clubes, que son Juárez, León, Pachuca, Rayados, Querétaro y Tijuana. En contraste, ESPN sólo cuenta con los derechos del Atlético de San Luis.

Así, para el actual torneo sólo 10 equipos tienen posibilidades de que sus partidos sean transmitidos como locales por televisión abierta. Estos son: América, Cruz Azul, Pumas, Tigres y Toluca, por Televisa; Mazatlán y Puebla, por TV Azteca; así como Atlas, Chivas y Santos Laguna por cualquiera de las dos televisoras.

Esto indica que el futbol mexicano ya no es para todos, y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2021, realizada por el Inegi, en colaboración con el IFT, en México se calculó que 91.2% de hogares cuenta con al menos un televisor; también se valoró que 61.2% del total de la población es usuaria de señal de televisión abierta, mientras que 58% consume de paga y 66.4% tiene acceso a internet.

El bloqueo de la señal abierta

Muy lejos quedaron las épocas las que el aficionado podía ver partidos desde el viernes, hasta el domingo, todos por televisión abierta, uno tras otro, sin importar la empresa o televisora. Todos los encuentros podían verse en vivo, otros de manera diferida, pero todos tenían televisión libre.

Ahora es todo lo contrario. El aficionado que no puede ir a los estadios a apoyar a su equipo se ve cada vez más acorralado por las empresas de televisión por cable, satelital o por streaming.

Canales como TUDN, Vix+, Fox Sports Premium, Fox Sports y ESPN se han adueñado del futbol mexicano en el plan de paga, dejando poco servicio a la televisión abierta. En promedio, hasta la Fecha 8, solo el 34.72% de los partidos se han televisado de manera abierta.

Esto es, de 72 partidos programados en lo que va del torneo, solo 25 han sido abiertos; 19 en exclusiva por Vix+ y ocho por Fox Sports Premium.

El torneo tendrá 153 juegos y 53 serán por TV abierta.

En julio de 2022, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dijo que se buscaba captar nuevas audiencias con la llegada del streaming. ESPECIAL

Asistencias

Poco más de 22 mil 500 seguidores por partido

ASISTENCIA TORNEO : Un millón 417 mil 750

: Un millón 417 mil 750 PROMEDIO : 22 mil 504 aficionados por partido del Clausura 2023

: 22 mil 504 aficionados por partido del Clausura 2023 Asistencia más baja: Mazatlán FC VS Pachuca (8,819 seguidores)



Poca proyección

Limitadas transmisiones a través de los canales de televisión abierta

Jornada 1 1 de 9 partidos

Jornada 2 3 de 9 partidos

Jornada 3 3 de 9 partidos

Jornada 4 3 de 9 partidos

Jornada 5 4 de 9 partidos

Jornada 6 5 de 9 partidos

Jornada 7 0 de 9 partidos

Jornada 8 6 de 9 partidos

TOTAL DESPUÉS DE 8 JORNADAS: 25 de 72 partidos posibles



Streaming

Transmisiones por Vix+ (Costo de 199 pesos al mes)

Jornada 1 4 de 9 partidos

Jornada 2 2 de 9 partidos

Jornada 3 2 de 9 partidos

Jornada 4 2 de 9 partidos

Jornada 5 3 de 9 partidos

Jornada 6 1 de 9 partidos

Jornada 7 5 de 9 partidos

Jornada 8 0 de 9 partidos

TOTAL DESPUÉS DE 8 JORNADAS: 19 de 72 partidos posibles

Restringido

Transmisiones por Fox Premium (Costo de 130 pesos al mes)

Jornada 1 2 de 9 partidos

Jornada 2 0 de 9 partidos

Jornada 3 2 de 9 partidos

Jornada 4 1 de 9 partidos

Jornada 5 0 de 9 partidos

Jornada 6 1 de 9 partidos

Jornada 7 1 de 9 partidos

Jornada 8 1 de 9 partidos

TOTAL DESPUÉS DE 8 JORNADAS: 8 de 72 partidos posibles



Más deportes

Otros eventos transmitidos vía streaming

Deporte Servicio Fórmula Uno F1TV/Fox Sports Premium Champions League HBO Max Premier League Paramount+ Serie A Star+ MLS Apple TV



