La Selección Mexicana Sub-20 cayó ante su similar de Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo celebrada en Chile. Tras la sensible eliminación del equipo Tricolor, el director técnico mexicano, Eduardo Arce, aseguró que tanto él como sus dirigidos se quedaron con sensaciones cortas, luego de que esperaban que su rival jugara un poco más.

“Trataron de alentarnos en nuestros avances y nuestras posiciones; pensamos que iban a jugar un poquito más, pero bueno, ellos hicieron su trabajo y consiguieron la victoria. Los brindamos de inicio a fin, intentando buscar, intentando proponer, y hoy nos quedamos con sensaciones cortas”, señaló.

Toca tragarnos la derrota y aprender: César Garza

Por su parte, el mediocampista del equipo Tricolor, César Garza, reconoció que estuvieron flojos en múltiples aspectos del juego, por lo que pagaron caro los errores cometidos y ahora únicamente les queda aprender, además de aceptar la derrota.

“Sabiendo el equipo que teníamos y el nivel que estábamos demostrando, nos faltaron detalles muy flojos, defensivamente; esos dos goles nos costaron caro. Creo que vimos nuestras oportunidades, las fallamos, y ellos, con individualidades, sacaron el partido. Ni modo, toca tragarnos la derrota y aprender”, señaló.

De igual manera, puntualizó que la historia hubiera sido diferente si el árbitro central hubiera mostrado más tarjetas amarillas ante el juego que propuso Argentina. Pese a ello, no se escudó en lo sucedido y reconoció que los sudamericanos fueron mejores.

“Sabemos cómo es Argentina: de pegar, de meter; ya lo sabíamos. Igual nos dejamos comer la cabeza y, obviamente, hoy sería diferente, con todos ellos amonestados como debería ser, y en nuestro caso, cada falta que cometimos fue a amarilla. Pero la verdad, no es excusa: fueron mejor equipo y nos ganaron justamente”, concluyó.

