Hubo quienes dijeron que nunca hubo cómo tal un consenso para decidir quien sería el nuevo técnico de la Selección Mexicana, si no que todo ya estaba dicho para que Diego Cocca fuera quien asumiera el cargo, y todo por decisión de Alejandro Irarragorri, hombre que ha tomado peso dentro de las decisiones del futbol mexicano.

Fue el mismo propietario de Atlas y Santos, quien rompió el silencio y dejó en claro que todo fue por unanimidad: "Se presentó un grupo de candidatos, cada uno hizo una presentación y después hubo discusiones. Me preguntaron sobre el trabajo de Diego Cocca y Guillermo Almada, hombres con los que trabajé. Al final la decisión fue unánime".

TE INTERESA: Una Liga que aparta a sus aficionados

Para Alejandro Irarragorri todos los canditados cumplían con el perfil para dirigirl al Tricolor: En mi cabeza no estaba que Diego Cocca dejara una posición que tenía en Tigres en ese momento. Creo que todos los entrenadores que se entrevistaron cumplían con los requisitos, por ello no tendría que ser sugerido por mí. No fue un tema que se me ocurrió a mí", comentó.

Por otro lado, el Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, fue claro al señalar que el ahora técnico de la Selección Mexicana tiene toda la capacidad para realizar un buen trabajo rumbo al Mundial del 2026.

"Para mí, Diego Cocca tiene la espalda y el conocimiento del futbol mexicano para junto a las directivas y equipos hacer un bloque fuerte. Hoy la afición lo que quiere es una Selección Mexicana que lo represente y eso será clave".

Por último, el mandamás rojinegros reveló cómo fue y cuál es su papel en el Comité de Selecciones Nacionales.

"Cuando fui invitado a participar en este comité, me explicaron como funcionaría y qué es lo que se esperaba de nosotros, no dudé ningún segundo en aceptar. Creo que el proyecto comienza muy bien armado. Se discutió si se buscaba un entrenador del entorno y si la nacionalidad era relevante. Cuando se hizo la lista, estuvo bien fácil. ¿Quiénes tienen los méritos? Todos los que se entrevistaron. No tuvo por qué ser sugerido por mí", agregó.

io