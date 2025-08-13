La Súper Copa llega al SpeedFest para encender el Autódromo Hermanos Rodríguez

La emoción del automovilismo nacional vivirá un nuevo capítulo este sábado 16 de agosto, cuando la sexta fecha de la Súper Copa se integre al SpeedFest en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El evento promete ser una verdadera fiesta del deporte motor, con miles de aficionados y un programa cargado de velocidad, espectáculo y música.

Michel Jourdain Jr., director de la Súper Copa, destacó que se presentarán tres de las categorías favoritas del público: GTM, Tractocamiones y la F5. “Tenemos tres categorías que se han convertido en las favoritas de los aficionados. Por seguridad, la Mexbike no podrá participar, pero sí continuará el resto de la temporada”, explicó. Además, anticipó que la jornada cerrará con un gran concierto de Mario Bautista, lo que asegura una experiencia completa para todos los asistentes.

En el plano deportivo, los protagonistas llegan motivados para brillar en uno de los escenarios más emblemáticos del país. Salvador “Manolín” Gutiérrez, piloto de la categoría GTM, señaló que su objetivo es claro: ganar y que su equipo y aficionados lo reconozcan. “El Hermanos Rodríguez es uno de los trazos más característicos de los GTM y voy en busca de la victoria este 16 de agosto”, comentó.

Por su parte, Majo Rodríguez, quien competirá en la categoría de Tractocamiones, reconoció la importancia de correr en este circuito: “Arrancar en el Hermanos Rodríguez es un sueño para cualquier piloto. Es una pista en la que quiero ganar y ahora estoy muy contenta de que se pueda dar esta posibilidad”.

Con una mezcla de competencia al más alto nivel, el rugir de potentes motores y un ambiente familiar y festivo, la Súper Copa en el SpeedFest busca consolidarse como una de las fechas más esperadas del calendario. Todo está listo para que la capital del país viva una jornada donde la adrenalina y la pasión por el deporte motor se unan en un solo lugar.

SV