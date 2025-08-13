La posibilidad de que Hugo Camberos cumpla el anhelado sueño de jugar en Europa ha cobrado fuerza en las últimas horas, luego de que se revelara el interés del Brujas, uno de los clubes más destacados de Bélgica, por hacerse de sus servicios.

El Brujas, equipo con gran tradición en el fútbol belga y habitual participante en competiciones europeas como la Champions League y la Europa League, ha puesto la mira en Hugo Camberos. El club busca reforzarse de cara a la próxima temporada y considera que el jugador mexicano podría aportar juventud, talento y versatilidad a su plantilla.

El miércoles reciente, el representante de Hugo Camberos acudió a las instalaciones de Verde Valle para tratar el tema de la posible salida. Este encuentro marca un paso importante en el proceso de negociación, pues se exploran las condiciones bajo las cuales Camberos podría emigrar al fútbol europeo.

Cabe destacar que, Camberos tiene contrato vigente con el Rebaño, mismo que tiene una cláusula de seis millones de dólares libres de impuestos y lo que estaría ofreciendo el conjunto belga es un valor cercano a la cláusula, además se estaría considerando finiquitarla en varios pagos.

Será Chivas el que tenga la última palabra respecto al futuro del joven futbolista. Porque, además, también se contempla poder quedarse con un porcentaje de la posible venta, sobre todo, por si el pase a Europa resulta ser exitoso.

Hay que recordar que, apenas en enero pasado fue cuando Camberos logró debutar en el máximo circuito. Hasta el momento, acumula 18 partidos disputados en los que realizó dos anotaciones y una asistencia.

SV