Atlas entrena bajo el mando interino de Omar Flores

A la espera de concretar el regreso de Diego Martín Cocca a la dirección técnica, el Atlas entrenó este miércoles en la Academia AGA bajo la supervisión del timonel interino Omar Flores y del cuerpo técnico institucional, en el que también figura Armando Navarrete.

La práctica se desarrolló con normalidad, enfocándose en aspectos tácticos y de orden defensivo, mientras el plantel aguarda la llegada del estratega argentino, quien vivirá su segunda etapa al frente de los rojinegros.

Se prevé que Flores dirija también la sesión de este jueves por la mañana, con la posibilidad de que Cocca se presente por la tarde para ser presentado oficialmente a sus jugadores y a la prensa. No obstante, tampoco se descarta que su primera aparición ocurra hasta el viernes por la mañana.

El próximo compromiso de los Zorros será este domingo, cuando reciban en el Estadio Jalisco a los Gallos Blancos de Querétaro, en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025. Todo apunta a que dicho encuentro marcará el debut de Cocca en esta nueva etapa, con la obligación de sumar tres puntos ante un rival que vive un mal momento: Gallos no ha conseguido ni una sola unidad en lo que va del certamen.

El enfrentamiento tendrá además un ingrediente especial, pues será la primera ocasión en la que Diego Cocca y Benjamín Mora se midan en los banquillos. Cabe recordar que Mora tomó las riendas del Atlas tras la salida del argentino en 2023, cuando decidió emigrar a Tigres. Ahora, ambos se encontrarán frente a frente en una situación de urgencia para el conjunto tapatío, que necesita un triunfo para escalar posiciones y recuperar confianza en el torneo.

SV