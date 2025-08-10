Salvador de Alba suma nuevo Top 5 en Indycar NXT

El tapatío Salvador de Alba Jr. brilló nuevamente en la Indy NXT, firmando un destacado Top 5 en el Gran Premio de Portland , reafirmando su crecimiento sostenido en su segunda temporada con el equipo Andretti Global.

De Alba largó desde una posición intermedia, pero rápidamente se metió en la pelea por el podio. Su actuación le permitió escalar puestos con ritmo constante y consistencia, culminando en un sólido cuarto o quinto lugar, según fuentes cercanas a la competencia, aunque no se especificó el orden exacto del podio. Este resultado suma otro Top 5 a su joven trayectoria, consolidando su presencia entre los más rápidos de la categoría.

El fin de semana anterior en Laguna Seca, el piloto mexicano ya había mostrado resistencia y capacidad de recuperación: tras un fin de semana complicado y arrancando desde el lugar 16, logró remontar hasta un noveno puesto en la segunda carrera , un resultado que le permitió mantenerse en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

La actuación en Portland no solo fortalece su posición en puntos, se mantiene en sexto lugar en la clasificación general con 291 unidades, sino que también demuestra que el talento mexicano está afianzándose en un ambiente tan competitivo como la división de desarrollo de la IndyCar.

Por su parte, Dennis Hauger ya acaricia el título 2025 de la serie INDY NXT, luego de ganar este domingo en el circuito de Portland. Tras un rebase que le hizo a Caio Collet en el arranque de la competencia de este domingo, el noruego dominó la antepenúltima fecha de la temporada, liderando los 35 vueltas pactadas. El podio lo completó Myles Rowe, seguido de Callum Hedge.

