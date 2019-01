Justin Rose sigue a la cabeza pero pierde ventaja

En un día bajo condiciones climáticas ideales, se llevó a cabo la tercera ronda del Farmers Insurance Open en Torrey Pines GC de San Diego. El South Course, en donde se juegan las últimas dos rondas de torneo, se mostró de la mejor forma posible para que los jugadores mostraran su mejor versión, con el inglés Justin Rose ubicándose en lo más alto de la clasificación después de tres recorridos.

Rose es líder por segundo día consecutivo. En su tercer recorrido del certamen, el británico logró una ronda de 69 golpes, tres abajo de par, para un total de menos 18 en el score total. A pesar de haber contado con dos “doble-bogeys” en el día, el actual número uno del mundo nunca perdió el control de su ronda para rescatar el resultado, mismo que lo tiene con una ventaja de tres golpes sobre Adam Scott.

Al británico no le agradó cerrar la tercera ronda con un “bogey”, pero eso no le afectó tanto, al grado que el ver su ventaja reducirse a la mitad en los últimos cinco hoyos no fue causa de alarma.

El australiano Scott contó con la ronda más baja del día de 65 golpes (-7) lo cual lo tiene a una cómoda distancia de Rose y de seguir soñando con la victoria número 14 en su carrera.

“Por muy bien que esté jugando, siento que estoy muy atrás”, aseveró Scott.

Rose logró seis “birdies” y un “eagle” que compensaron de sobra sus errores. Incluso con un par de “bogeys” dobles y un “bogey” en el hoyo 18 de par 5, igualó el récord del torneo después de 54 hoyos con tarjeta de 198, 18 bajo par, establecido por Tiger Woods en 2008.

Por otro lado, el propio Woods firmó por tercer día consecutivo una tarjeta en números rojos. En esta ocasión, el ex número uno del mundo tuvo que luchar por el score y con tres “birdies” en sus últimos cinco hoyos terminó con una ronda de uno abajo de par, en lo que es su primer torneo del año 2019.

Al finalizar la ronda Woods comentó que le hace falta estar más fino sobre el “green”, así como su meta para hoy es terminar el torneo con un total de 10 abajo de par, por lo que necesitaría una última ronda de 67 golpes.

Cancelan torneo

El desabasto de gasolina sería la causa de la cancelación. PGATOUR

El Bosque México Championship, del Web.com Tour, quedó cancelado por el desabasto de gasolina en la zona de Guanajuato.

La categoría antesala del PGA Tour todavía no oficializa la suspensión del torneo a disputarse la primera semana de marzo, pero los jugadores recibieron un correo electrónico para que no se presenten al club guanajuatense.

Los organizadores del torneo se mantienen en diversas conversaciones con el Web.com Tour sobre las negociaciones ya pactadas y las maneras en la que puedan recuperarse las inversiones.