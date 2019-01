Tiger Woods está de regreso

Los torneos en la Costa Oeste de Estados Unidos continúan. En esta ocasión Torrey Pines abrió sus puertas al Farmers Insurance Open, en donde además se verá el regreso de Tiger Woods, quien da inicio a la gira de torneos 2019 y que ayer arrancó con una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par.

Como ya es costumbre en este campo, los jugadores en el field estarán compitiendo los primeros dos días en los dos campos del complejo, el campo norte (North Course) y sur (South Course), el cual es considerado de mayor dificultad. A partir de la segunda ronda el field se acortará a los 70 mejores jugadores para las últimas dos rondas en el South Course.

En lo más alto del tablero se encuentra Jon Rahm, quien consiguió su primer título en el PGA Tour dos años atrás en este mismo torneo. El español tuvo una primera ronda casi perfecta, en donde inicio con un águila, cerró con cuatro “birdies” seguidos y solamente cometió un solo error, para una tarjeta de 62 golpes, 10 bajo par, con un golpe de ventaja sobre el inglés Justin Rose y el estadounidense Doug Ghim.

Tres mexicanos vieron acción esta primera ronda, en donde el jugador de Reynosa, Abraham Ancer, resultó el más destacado, con una tarjeta de dos bajo par, empatado en el puesto 53.

Sus compatriotas, José de Jesús Rodríguez y el tapatío Carlos Ortiz, terminaron la primera ronda con uno y cinco arriba del par de campo, respectivamente.