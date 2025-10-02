El Ultimate Tennis Showdown regresa a Guadalajara en 2026

Guadalajara volverá a convertirse en escenario de uno de los torneos más innovadores del tenis mundial. El Ultimate Tennis Showdown (UTS) regresará a la capital jalisciense en 2026, luego de haber tenido su primera parada en la ciudad en 2025, consolidando así a la Perla Tapatía como un punto estratégico dentro de este espectáculo deportivo que busca acercar el tenis a nuevas audiencias.

Del 5 al 7 de febrero, el Complejo Panamericano de Tenis albergará a figuras importantes del deporte blanco con la intención de brindar un espectáculo vibrante y lleno de fiesta en el que los aficionados podrán apoyar en todo momento a sus favoritos.

Para esta edición, ya se han confirmado los primeros nombres del cartel con el español Alejandro Davidovich Fokina, el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Reilly Opelka. Ellos serán parte del cuadro de ocho jugadores que competirán en el certamen, cuyos participantes restantes se anunciarán en las próximas semanas.

En la edición de 2025, Guadalajara fue testigo del triunfo del checo Tomas Machac, quien se estrenó como campeón en este innovador formato que busca revolucionar la manera de vivir el tenis, con reglas dinámicas, partidos más cortos y un espectáculo pensado tanto para los aficionados más fieles como para quienes se acercan por primera vez a este deporte.

Con este anuncio, el Ultimate Tennis Showdown refuerza su apuesta por México y confirma la relevancia de Guadalajara como una plaza de gran peso en el calendario internacional, no solo en torneos oficiales de la ATP y la WTA, sino también en eventos alternativos que buscan expandir la forma de disfrutar el tenis.

