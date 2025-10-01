El alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking mundial masculino, encabeza a las figuras que estarán en febrero de 2026 en el Abierto Mexicano de Tenis, a disputarse en Acapulco, informaron hoy miércoles 1 de octubre los organizadores.

En una rueda de prensa, los directivos del evento dieron a conocer a los primeros 8 de 32 jugadores que estarán en la edición 33 del torneo ATP 500, el más importante que se disputa en México y que en 2026 se llevará a cabo del 21 al 28 de febrero.

Junto a Alexander Zverev, campeón del certamen en 2021, se confirmó la asistencia del estadounidense Ben Shelton, sexto del ranking de la ATP, y del italiano Lorenzo Musetti, noveno.

El noruego Casper Ruud, decimosegundo; el español Alejandro Davidovich Fokina, vigésimo; el italiano Flavio Cobolli, vigésimo segundo; el búlgaro Grigor Dimitrov, vigésimo séptimo, y el estadounidense Frances Tiafoe, vigésimo octavo, también estarán presentes.

Alexander Zverev es un elemento habitual en el Abierto Mexicano de Tenis, en el que disputó las finales de 2019, que perdió ante el australiano Nick Kyrgios, y en 2021, en la que venció al griego Stefanos Tsitsipas.

Shelton es el otro nombre sobresaliente. El norteamericano obtuvo su primer Masters 1000 esta temporada, el de Toronto, mientras que Musetti cierra a los jugadores ubicados en el Top-10.

Ruud y Davidovich Fokina son otros de los jugadores que han sido finalistas en al Abierto Mexicano; el noruego lo fue en 2024 y el español en 2025, ambos cayeron en el partido por el título.

Juntos a la revelación de estos tenistas, se dio a conocer que el ex jugador argentino Juan Martín del Potro se convertirá en embajador del certamen, rol en el que participará en dinámicas con el público. Del Potro ganó el Abierto en 2018.

"Estamos muy orgullosos de contar con esta amplia gama de talento una vez más en el Abierto Mexicano. Seis jugadores dentro del Top-20, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco", comentó el director general del certamen, el colombiano Álvaro Falla.

