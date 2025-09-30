Martes, 30 de Septiembre 2025

Deportes | Julio César Chávez

Julio César Chávez manda mensaje desde el hospital tras ser operado | VIDEO

El día de ayer por la noche, el Julio César Chávez reapareció en redes sociales de pie y junto a su equipo médico

Por: El Informador

Iván Aguilar, doctor de Julio César Chávez, declaró que retiraron "una piedrita del riñón izquierdo, que estaba infectado, pero ya todo está muy bien." IG / @jcchavez115

El pasado domingo, Julio César Chávez, el "Gran Campeón Mexicano", fue internado de emergencia en Culiacán, Sinaloa, según avisó su hijo Omar Chávez a través de sus sociales. Este anuncio se volvió viral y generó una ola de apoyo hacia el exboxeador.

Según explicó su hijo, Chávez fue intervenido en el Hospital Los Ángeles debido a un fuerte dolor originado por una piedra en el uréter izquierdo (vía urinaria).

El exboxeador publicó un video desde su cuenta de Instagram donde aparecía en cama a punto de ser intervenido quirúrgicamente, acompañado de la descripción: "Todo bien amigos, a darle chin...zos".

 Julio César Chávez en su video más reciente a la espera de su intervención quirúrgica. IG / @jcchavez115
El día de ayer por la noche, Julio César Chávez reapareció en redes sociales de pie y junto a su equipo médico, conformado por Iván Aguilar, Juan Carlos —cirujano bariatra— y Sergio Sandoval, posterior al procedimiento quirúrgico que le realizaron.

"Hola amigos, estoy aquí con mis tres doctores [...] Lo que traía era un poco peligroso, ya se estaba haciendo pus", aseguró Chávez.

Iván Aguilar declaró que retiraron "una piedrita del riñón izquierdo, que estaba infectado, pero ya todo está muy bien, el campeón ya está listo para regresar a entrenar lo más pronto posible."

Con el humor y la buena actitud que lo caracterizan, el exboxeador se despidió con el siguiente mensaje: "Ya pasado mañana me van a ver echándole ch... al costal. Saludos y bendiciones para los tres."

     

FF

