Julio César Chávez manda mensaje desde el hospital tras ser operado | VIDEO

El pasado domingo, Julio César Chávez, el "Gran Campeón Mexicano" , fue internado de emergencia en Culiacán, Sinaloa, según avisó su hijo Omar Chávez a través de sus sociales. Este anuncio se volvió viral y generó una ola de apoyo hacia el exboxeador.

Según explicó su hijo, Chávez fue intervenido en el Hospital Los Ángeles debido a un fuerte dolor originado por una piedra en el uréter izquierdo (vía urinaria).

El exboxeador publicó un video desde su cuenta de Instagram donde aparecía en cama a punto de ser intervenido quirúrgicamente, acompañado de la descripción: " Todo bien amigos, a darle chin...zos ".

Julio César Chávez en su video más reciente a la espera de su intervención quirúrgica. IG / @jcchavez115

El día de ayer por la noche, Julio César Chávez reapareció en redes sociales de pie y junto a su equipo médico, conformado por Iván Aguilar, Juan Carlos —cirujano bariatra— y Sergio Sandoval, posterior al procedimiento quirúrgico que le realizaron.

" Hola amigos, estoy aquí con mis tres doctores [...] Lo que traía era un poco peligroso, ya se estaba haciendo pus ", aseguró Chávez.

Iván Aguilar declaró que retiraron " una piedrita del riñón izquierdo, que estaba infectado, pero ya todo está muy bien, el campeón ya está listo para regresar a entrenar lo más pronto posible ."

Con el humor y la buena actitud que lo caracterizan, el exboxeador se despidió con el siguiente mensaje: " Ya pasado mañana me van a ver echándole ch... al costal. Saludos y bendiciones para los tres ."

Yay! Julio César Chávez is doing well after surgery!



Gracias a Dios ����! https://t.co/bTrP3HIHNz pic.twitter.com/rHWLO7ZpXw— ZRA (@SpicyCanela_) September 30, 2025

