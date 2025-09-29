Erik Morales sale en defensa de Canelo Álvarez tras críticas de Juan Manuel Márquez

En un reciente episodio del podcast " Un Round Más ", el exboxeador y conductor del programa, Erik "Terrible" Morales , salió en defensa de Saúl "Canelo" Álvarez ante las críticas de la leyenda viva del boxeo mexicano, Juan Manuel "Dinamita" Márquez.

Durante el episodio, que contó con Jorge "Travieso" Arce como invitado, Erik Morales expresó su fastidio por los comentarios que "Dinamita" Márquez ha dirigido constantemente hacia Canelo. Márquez ha declarado que no se siente cómodo con que Saúl Álvarez sea la figura más importante del boxeo mexicano actual y no pierde ocasión para poner en duda la manera en que el tapatío se ha posicionado en el medio deportivo.

Ante esto, "Terrible" Morales aseveró que Juan Manuel Márquez no tiene derecho a opinar de manera tan fría acerca de la carrera del tapatío, sobre todo cuando su fama y supuesto “legado” lo formó gracias a títulos vacantes.

“ Yo, por ejemplo, tengo un legado. [Juan Manuel Márquez] tiene 7 títulos [...] solamente le ha ganado a dos campeones mundiales, [...] Pacquiao y otro fue a Barrera, y los demás títulos han sido o vacantes o interinatos. ¿Tú crees que tiene el derecho de opinar sobre otro campeón de esa manera tan fría? ", cuestionó el excampeón.

Con estas declaraciones, Morales mostró su total desacuerdo ante la postura de Márquez sobre Canelo Álvarez, pero además aseguró que el actual legado de "Dinamita" Márquez está hecho de méritos poco valiosos.

La formación profesional de Saúl Álvarez ha desatado debates entre comentaristas y periodistas deportivos, entre ellos David Faitelson, quienes sostienen que Canelo no debería ser reconocido como el actual púgil más representativo del boxeo mexicano a nivel internacional.

