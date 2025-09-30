Detienen al "Chuki", piloto aviador del Cártel de Sinaloa

Esta mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , dio a conocer a través de sus redes sociales que, tras un operativo donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) , la Fiscalía General de la República (FGR) , Secretaría de Marina (Semar) , Guardia Nacional y de la propia SSPC, se logró la detención de Juan Pablo “N”, “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa.

Fotografía del detenido compartida por la cuenta oficial de Omar García Harfuch. X / @OHarfuch

Harfuch señaló que el presunto delincuente contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas. Fuentes oficiales precisaron que el detenido, de 26 años , es un aviador al servicio de la facción de Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa .

El arresto, según el titular, ocurrió tras los recorridos de vigilancia que realizaron autoridades en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, donde identificaron al presunto delincuente y le marcaron el alto. Tras ello, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Un año después del estallido de la crisis de violencia en Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa, debido a una pugna interna del Cartel de Sinaloa , el saldo es trágico: mil 828 homicidios dolosos y 2 mil 390 desapariciones forzadas, ha señalado el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) , una ONG que evalúa la problemática social de la violencia y la inseguridad, con criterios objetivos, cuantitativos y cualitativos.

Con información de EFE.

FF

