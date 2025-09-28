Esta habría sido la profesión de Juan Manuel Márquez si no hubiera sido boxeador

En uno de los episodios de " Desde el Ring Podcast ", el exboxeador profesional, Juan Manuel Márquez , respondió a qué se hubiera dedicado si no hubiera sido boxeador profesional: oficinista de gobierno.

En uno de los episodios de la temporada 2 de su canal de YouTube, Juan Manuel Márquez declaró haber trabajado por 12 años en el gobierno, antes de decidir dedicarse al deporte sobre el ring.

" Terminé una carrera corta en contabilidad y estaba ejerciendo. [...] Recuerdo bien que trabajé 8 años en la Secretaría de la Reforma Agraria, en un departamento de recursos materiales, donde llevaban gastos y números; yo le ayudaba a mi jefe a llevar las cuentas junto con otro amigo " aseguró el exboxeador.

Márquez afirmó que no quería quedarse detrás de un escritorio toda la vida " haciendo números " pues, asegura, " quería ser alguien en la vida ".

Lee también: Juan Manuel Márquez se dice triste por la nueva generación de boxeadores

" Quiero ser un deportista reconocido, quiero crecer en mi vida personal y profesional, y decidí no estar allí, decidí no estar detrás de un escritorio ", compartió.

El excampeón mexicano declaró que trabajar en el gobierno le habría asegurado una vida más tranquila, recibiendo un sueldo quincenal trabajando en la contabilidad de las diferentes dependencias gubernamentales, pero escuchó las recomendaciones de sus familiares y amigos.

" Decidí mantenerme en el deporte de los puños y recuerdo bien cuando yo trabajaba en Contraloría Interna, en la Secretaría de Seguridad Pública, [...] me ofrecieron la primera oportunidad de campeonato mundial en 1999, y decidí retirarme del trabajo ", concluyó.

Te recomendamos: Juan Manuel Márquez predijo los problemas de Canelo Álvarez ante Crawford

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF