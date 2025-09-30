Hace no mucho tiempo, Diego Campillo corrió el riesgo de ser borrado del Club Deportivo Guadalajara, pese a haber tenido un recorrido destacado en las fuerzas básicas rojiblancas . El más importante, el campeonato con el Tapatío en el Clausura 2023 y el Campeón de Campeones de ese mismo torneo.

Sin embargo, Campillo no solo formó parte de aquel conjunto campeón dirigido por Gerardo “Loco” Espinoza, sino que se erigió como una pieza fundamental en la zona baja de la filial del Guadalajara y sus habilidades dentro del campo permitían pensar que su debut con el primer equipo era solo cuestión de tiempo.

Pero, sorpresivamente, el zaguero no entró en planes con Chivas para el Apertura 2023, por lo que fue cedido al FC Juárez, conjunto con el que se alcanzó el sueño del máximo circuito del futbol mexicano, logrando consolidarse hasta volver a llamar la atención de la escuadra tapatía que, para el inicio del Clausura 2025, volvió a hacerse de sus servicios en un esfuerzo sumamente importante por parte de la directiva para que Diego pudiera regresar a la institución que lo formó como futbolista. Ahora, el joven de 23 años se ha adueñado de la titularidad en el esquema de Gabriel Milito.

Si bien no ha sido titular en todos los compromisos del presente torneo, sí ha tenido actividad en las 11 jornadas disputadas. A partir de la Fecha 4, se afianzó como una pieza inamovible en la línea defensiva de los rojiblancos.

Una de las principales virtudes de Campillo es su multifuncionalidad, ya que puede jugar como defensa central, lateral por ambas bandas, e incluso, como mediocentro.

Además, tiene una gran capacidad para recuperar balones en el momento más oportuno: en la actual campaña tiene registrado que cada 15 minutos logra recuperar un balón. Ostenta una efectividad del 92 % en sus pases y ya pudo estrenarse como goleador de las Chivas cuando anotó en la derrota frente a Cruz Azul por 1-2 en el Estadio AKRON.

Cabe destacar que Diego Campillo es un jugador que aprovecha su altura para tener un cabeceo oportuno y anotar, sobre todo, a balón parado.

