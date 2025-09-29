Así va la investigación contra Terence Crawford tras ser detenido

Horas después de encabezar un desfile en Omaha por su reciente coronación como campeón mundial supermediano, el boxeador Terence “Bud” Crawford fue detenido y citado por conducción imprudente la madrugada del domingo. El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m., cuando la policía interceptó un vehículo que circulaba de manera temeraria y, al acercarse, observó un arma en el piso del lado del conductor.

Los cuatro ocupantes del vehículo, incluido Crawford, fueron obligados a salir a punta de pistola como medida de seguridad. Más tarde, se confirmó que todos portaban armas de forma legal, incluyendo un miembro del equipo de seguridad del boxeador. A solicitud de Crawford, un teniente y un supervisor policial acudieron al lugar.

La detención generó atención pública luego de que circulara en redes sociales un video grabado desde el interior del automóvil. En respuesta, el alcalde de Omaha, John Ewing, y el jefe de policía, Todd Schmaderer, ordenaron una revisión del procedimiento y una investigación interna del caso.

Crawford, quien cumplió 38 años ese mismo día, no ha ofrecido comentarios. Su victoria reciente sobre Canelo Álvarez lo convirtió en el primer boxeador masculino en la era de los cuatro cinturones en lograr campeonatos indiscutidos en tres categorías. El sábado, también participó en el “tunnel walk” del equipo de fútbol de Nebraska, luciendo el número “168” en referencia a su nuevo título.

