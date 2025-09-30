Salinas Pliego estrenará serie: "La revolución de la libertad"

El Grupo Salinas, conglomerado empresarial del mexicano Ricardo Salinas Pliego, estrenará una serie producida por Fuerza Informativa Azteca titulada "La revolución de la libertad".

Esta producción estrenará el 6 de octubre y constará de 10 episodios donde el magnate mexicano se dispondrá a explicar el origen, la evolución, y el valor, así como las amenazas que "enfrenta" la libertad en México.

Póster de la nueva producción de Ricardo Salinas Pliego. X / @RicardoBSalinas

El avance compartido durante el noticiero de Javier Alatorre da cuenta de que la serie intentará responder si es posible vivir en libertad cundo desconocemos el significado de la palabra. " No hay mayor locura que no saber ser libre ni ser feliz, y esa es la triste historia de México ."

Además, la serie pondrá en duda que la historia y la actualidad económica, social y política de México se haya visto afectada por la conquista, por el periodo neoliberal y por factores de política internacional.

En los avances aparece el actor principal de esta producción, Ricardo Salinas Pliego, de quien podemos escuchar algunas declaraciones.

" La educación pública que nos da el Estado es la máxima enemiga de la libertad individual y de la prosperidad. Es un sistema educativo basado en callar y obedecer. Es tu vida lo que está en juego. [...] Al poder le conviene tener esclavos, y que sean esclavos dóciles, que no den 'lata' y que no tengan que usar el poder de la fuerza bruta porque es costoso y molesto. Tienen un patrón, ¿no? Los zurdos [las personas con ideas liberales] agarran el poder y luego matan a los que no están de acuerdo ."

El dueño de TV Azteca asevera en este adelanto que al gobierno le conviene generar discursos polarizantes que mantengan al pueblo resentido, ignorante y amargado contra la clase empresarial.

El video finaliza con Salinas afirmando que la libertad es lo único que es moralmente correcto y, además, es lo único que funciona y que podría llevarnos a la prosperidad. " Dentro de un entorno de libertad es donde nace la creatividad, las nuevas ideas, lo que llamamos innovación y la capacidad del ser humano para crecer y transformar su entorno pues es tremenda ."

"La revolución de la libertad" estará disponible en Prime Video y en el canal de YouTube de TV Azteca a partir del 6 de octubre.

