Julio César Chávez reveló cuál es su estado de salud tras ser hospitalizado

Este domingo, Julio César Chávez fue internado y operado de emergencia en Culiacán, Sinaloa . El aviso lo dio su hijo Omar Chávez a través de sus sociales, generando una ola de apoyo hacia el exboxeador de 63 años.

Según explicó su hijo en un video que se hizo viral rápidamente, Chávez fue intervenido en el Hospital Los Ángeles debido a un fuerte dolor originado por una piedra en el uréter izquierdo (vía urinaria). El médico responsable confirmó que el procedimiento buscaba extraer el cálculo.

Por su parte, la esposa del exboxeador, Myriam Escobar , dio a conocer más detalles a través de su cuenta de Instagram. A través de historias, Escobar agradeció las atenciones de las personas acerca de la salud de Chávez y aseguró que todo se encontraba en orden dentro de la clínica donde estaban atendiendo a la leyenda viva del boxeo mexicano.

" Le agarró un dolor y fue a checarse y pues resulto que trae unas piedritas que necesitaban sacarle. Es algo rápido y sencillo. [...] Julio es así, cualquier cosa él se checa y rápido quiere hacer las cosas ", aseguró Myriam.

Finalmente, el "Gran Campeón Mexicano" publicó un video desde su cuenta de Instagram donde aparecía en cama a punto de ser intervenido quirúrgicamente, acompañado de la descripción: " Todo bien amigos, a darle chin...zos ".

Julio César Chávez en su video más reciente a la espera de su intervención quirúrgica. IG / @jcchavez115

