La Selección Mexicana Sub-20 afrontará este miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas un duelo crucial dentro del Mundial de la categoría, cuando se mida ante España en la segunda jornada del Grupo C, considerado por muchos como el “de la muerte”. El equipo tricolor llega a este compromiso con buenas sensaciones tras su debut, en el que consiguió un valioso empate de 2-2 frente a Brasil, uno de los favoritos al título.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce mostró personalidad en su estreno, sabiendo responder a la presión brasileña y generando ocasiones de peligro a través de individualidades que marcaron la diferencia. Entre ellas destacó la figura de Gilberto Mora, quien fue el jugador más participativo en el frente ofensivo y se consolidó como uno de los motores del ataque mexicano.

Ahora, el reto será mayúsculo, ya que enfrentará a una España que, si bien llega golpeada tras una sorpresiva derrota frente a Marruecos por 0-2, cuenta con una base sólida de futbolistas provenientes de la cantera del Real Madrid, una de las más prestigiosas del mundo. El equipo ibérico sabe que perder nuevamente significaría quedar al borde de la eliminación, por lo que se espera un duelo de alta intensidad.

México, por su parte, ocupa actualmente la segunda posición del sector C, solo por debajo de Marruecos, que dio la campanada en su presentación para convertirse en el líder. Brasil aparece en el tercer sitio, mientras que España marcha en el fondo de la clasificación. Por ello, el resultado entre mexicanos y españoles será determinante para aclarar el panorama del sector.

Una victoria tricolor no solo reforzaría sus aspiraciones de avanzar a la ronda de eliminación directa, sino que además colocaría al equipo en una situación inmejorable para disputar el liderato del grupo en la última jornada. En cambio, un tropiezo complicaría seriamente las cuentas, obligando a México a depender de otros resultados.

Más allá de la matemática, el choque ante España servirá como termómetro para medir hasta dónde puede llegar esta generación llena de talento. La madurez mostrada frente a Brasil ilusiona, pero la exigencia será aún mayor frente a un conjunto europeo con gran calidad técnica.

Horario, fecha y transmisión

Miércoles 1 de octubre

España vs México | 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

