Lo que prometía ser una fiesta internacional de beisbol en Jalisco ha quedado solo en una promesa. La Serie del Tequila, programada para disputarse los días 4 y 5 de octubre en el Estadio Panamericano de Zapopan, entre Charros de Jalisco y Leones del Escogido, quedó oficialmente cancelada debido a diversos contratiempos que hicieron inviable la organización del evento.

Uno de los factores decisivos fue la falta de aprobación del Acuerdo Invernal (Winter Agreement) entre la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) y Major League Baseball (MLB). Esta situación genera restricciones directas para los peloteros afiliados al sistema, pues sin dicho convenio no se pueden otorgar permisos ni cubrir los seguros médicos correspondientes para participar en encuentros internacionales, lo que reducía considerablemente las plantillas disponibles.

A ello se sumaron complicaciones logísticas en la llegada de jugadores titulares, sobre todo en el caso de Charros, ya que varios de sus elementos habían tenido actividad en los recientes Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), lo que limitaba su disponibilidad y la posibilidad de contar con planteles competitivos.

X

Otro aspecto que afectó fue el retraso en las labores de mantenimiento del Estadio Panamericano. Las constantes lluvias registradas en las últimas semanas en Zapopan impidieron que se llevaran a cabo los trabajos necesarios para tener el campo en condiciones óptimas de juego, lo que representaba un riesgo tanto para el espectáculo como para la integridad de los jugadores.

Finalmente, se presentó un tema de disposición oficial del inmueble. Las autoridades federales asignaron el estadio para la escenificación de "Siete Siglos de Legado de Grandeza de México-Tenochtitlán", evento cultural programado para la misma semana de los encuentros.

Con todos estos factores sobre la mesa, los organizadores concluyeron que no existían condiciones adecuadas para llevar adelante la Serie del Tequila. Pese a la cancelación, tanto Charros como Leones reiteraron su disposición a mantener la colaboración entre ambas instituciones y buscar en el futuro nuevas oportunidades para celebrar este tipo de enfrentamientos internacionales que fortalecen los lazos entre México y República Dominicana.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF