A tres años de haber conquistado el histórico bicampeonato del fútbol mexicano, el Club Atlas apenas conserva a algunos futbolistas de aquella generación dorada que fue dirigida por Diego Cocca en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022. Paradójicamente, serán esos mismos jugadores los únicos con los que el técnico argentino podrá reencontrarse en su nueva etapa al frente de los Zorros, de cara al Apertura 2025.

Desde el 29 de mayo de 2022, fecha en la que Atlas se consagró como el tercer bicampeón en la era de torneos cortos, la plantilla ha experimentado una renovación profunda. La salida más reciente fue la de Martín Nervo, defensa central y excapitán, quien quedó desvinculado del club en junio pasado tras cinco torneos como referente de la zaga. A su baja se suma la inminente partida de Jeremy Márquez, mediocampista surgido de la cantera, quien está por cerrar su traspaso a Cruz Azul.

Con estas salidas, la lista de bicampeones que siguen en la institución se reduce a solo cuatro nombres: Camilo Vargas, Aldo Rocha, Gaddi Aguirre y Édgar Zaldívar.

El arquero colombiano Camilo Vargas y el mediocampista Aldo Rocha continúan como piezas clave del plantel rojinegro y mantienen contrato vigente hasta 2026. Ambos fueron figuras indiscutibles en la era Cocca, y ahora serán fundamentales para el nuevo ciclo del estratega argentino.

Junto a ellos, sobreviven en la plantilla dos canteranos: Gaddi Aguirre, defensor con más de una década en el club, y Édgar “Gary” Zaldívar, mediocampista que fue recurrente en la rotación de Cocca y tuvo actividad destacada en la liguilla del Clausura 2022. Zaldívar, sin embargo, se encuentra actualmente inactivo debido a una lesión de ligamentos, con regreso estimado para inicios de 2026.

La lista de los que se fueron

El resto de los campeones han tomado distintos rumbos. Entre las bajas más significativas destacan nombres como Luis Reyes (Rayados), Diego Barbosa (Toluca), Aníbal Chalá (Barcelona de Guayaquil), Julio Furch (Santos de Brasil), y Julián Quiñones, quien partió al fútbol árabe con Al-Qadisiya. Otros elementos como Brayan Garnica, Gonzalo Maroni o Franco Troyanski salieron del club desde los primeros torneos posteriores al bicampeonato.

Con este panorama, Diego Cocca encontrará un vestidor muy distinto al que lideró entre 2020 y 2022. Sin embargo, los cuatro sobrevivientes del bicampeonato podrían convertirse en los pilares de una reconstrucción bajo la guía del técnico que les dio la gloria.

