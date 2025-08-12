El ciclismo de pista mexicano vivió momentos de gran orgullo en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, gracias al destacado papel de sus atletas. Las emociones se palparon desde las primeras pruebas y los representantes de Jalisco supieron responder con tenacidad y esfuerzo situando al estado en el mapa del ciclismo internacional, tras ser fundamentales en las múltiples medallas ganadas de este martes.

La prueba de velocidad por equipos masculinos fue testigo de una actuación memorable del trío conformado por Jafet López, Etan Nuño e Ian Navarro. Estos jóvenes ciclistas, oriundos de Jalisco, lograron avanzar a la gran final tras superar en las rondas eliminatorias a rivales de gran nivel. Sin embargo, en la competencia por el oro, no pudieron superar al conjunto de Colombia, por lo que fueron acreedores de la presea plateada.

En la rama femenina, la participación jalisciense también se tradujo en medallas. María Fernanda Figueroa fue parte fundamental del equipo femenino que compitió en la modalidad de persecución por equipos. Esta prueba exige no solo velocidad sino también resistencia, táctica y una perfecta sincronización entre las integrantes.

El equipo mexicano, con María Fernanda aportando su experiencia y capacidad física, enfrentó a rivales de gran calibre. Tras una serie de rondas llenas de tensión y exigencia, el equipo mexicano se adjudicó la medalla de bronce, luego de vencer a las representantes de Argentina.

ESPECIAL.

En la misma modalidad, pero de la categoría varonil, Fernando Nava y Kevin Ortega también fueron determinantes para que el equipo mexicano sumara otra medalla más, gracias a que lograron vencer al equipo venezolano en el duelo para quedarse con la presea de bronce.

ESPECIAL.

SV