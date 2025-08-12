Tigres vs Puebla (7-0)

Tigres goleó 7-0 a Puebla el viernes, firmando la segunda mayor paliza en la historia de la Liga MX y quedando a un gol de igualar el récord absoluto, impuesto por Pumas en 2007 al vencer a Veracruz con un contundente 8-0.

América vs Querétaro (1-0)

América venció 1-0 a Querétaro en un partido deslucido, marcado por una tormenta eléctrica que retrasó el inicio una hora y media. Ante más de 23 mil aficionados, las Águilas salvaron el invicto y sumaron ocho puntos, aunque siguen sin convencer. Dagoberto Espinoza marcó el único gol al minuto 6, mientras Henry Martín falló un penal antes del descanso. Pese a no sufrir en defensa, el equipo de Jardine mostró poca generación ofensiva, provocando abucheos de una afición que exige más.

Mazatlán vs Xolos (2-2)

Mazatlán estuvo cerca de sumar su segunda victoria, pero un penal en los últimos minutos permitió a Xolos empatar 2-2 y rescatar un punto. Nicolás Benedetti fue la figura de los Cañoneros con un doblete (65' y 83'), mientras que Frank Boya y Kevin Castañeda marcaron por Tijuana. El partido comenzó flojo y se tornó trabado tras el primer gol. Mazatlán remontó con una buena actuación de Dudu y una pena máxima señalada vía VAR, pero una mano de Sebastián Fierro al 90' selló el empate, frustrando una victoria que parecía segura.

Atlas vs Pachuca (0-3)

Atlas vive un momento crítico: tras una mala Leagues Cup sin victorias, regresó a la Liga MX con una goleada 0-3 en casa ante Pachuca. Tras dicho resultado, Gonzalo Pineda presentó su renuncia como entrenador. Pese a llegar con altas expectativas, nunca logró conectar con la afición y acumuló 10 derrotas, 7 empates y solo 5 victorias en 22 partidos. El club anunció su salida a través de un comunicado, agradeciéndole su trabajo y deseándole éxito en futuros proyectos.

Pumas vs Necaxa (1-1)

Pumas igualó 1-1 ante Necaxa en un partido marcado por la lluvia y la falta de contundencia ofensiva, en una noche gris para el debut de Keylor Navas en Ciudad Universitaria. A pesar de dominar y generar varias oportunidades, los auriazules fallaron repetidamente frente al arco, lo que provocó abucheos hacia jugadores como Guillermo Martínez. Rubén Duarte abrió el marcador al 58’, pero un gran disparo de Diego de Buen al 67’ selló el empate. En el cierre, una polémica decisión arbitral tras revisar el VAR dejó sin penal a Pumas, que ahora se prepara para visitar al campeón.

Santos vs Chivas (1-0)

Chivas volvió a tropezar, esta vez con una derrota 1-0 ante Santos Laguna en Torreón, en un partido gris y marcado por errores propios. Un penal revisado por el VAR y cobrado por Bruno Barticciotto al 24’ bastó para que los Guerreros, con solo una victoria en 12 juegos previos, se llevaran los tres puntos. Aunque el equipo de Milito tuvo posesión y profundidad, careció de contundencia y apenas generó peligro real. La oportunidad de empatar se esfumó cuando Alan Pulido falló un penal al 70’, dejando al Rebaño sin reacción y nuevamente lejos de lo que su afición exige.

León vs Monterrey (1-3)

Rayados de Monterrey venció 3-1 al León, calmando críticas tras su eliminación en la Leagues Cup. Con goles de Jesús Manuel Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales, el equipo de Domenec Torrent aprovechó los errores defensivos del rival y mostró solidez ofensiva. A pesar del descuento de Daniel Rojas, León sumó su quinta derrota consecutiva, evidenciando su mal momento bajo el mando de Eduardo Berizzo.

Juárez vs Toluca (0-2)

Toluca sumó tres puntos al vencer 2-0 a Juárez con anotaciones de Paulinho y Juan Pablo “Pi” Domínguez, resultado que colocó a los Diablos en el tercer lugar de la tabla con nueve unidades, mientras que los fronterizos permanecen en el penúltimo puesto con solo dos puntos.

Atlético San Luis vs Cruz Azul (1-2)

En una noche de alta presión en el estadio Alfonso Lastras, Cruz Azul alivió las críticas con un triunfo 1-2 sobre Atlético de San Luis, gracias a los goles de Carlos Rotondi y Ángel Sepúlveda. Tras un primer tiempo cerrado y sin emociones que generó abucheos en la grada, los celestes reaccionaron en la segunda mitad, abriendo el marcador al 51’ y ampliando vía penal seis minutos después, aprovechando los errores del rival. Con la ventaja, el equipo de Nicolás Larcamón controló el juego, incluso después del descuento local de Román Torres al 85’ y la expulsión de João Pedro, logrando así un respiro en medio de su irregular arranque en el Apertura 2025.

Así queda la tabla general tras la Jornada 4

Posición Equipo Puntos 1 Pachuca 12 2 Tigres 9 3 Toluca 9 4 Monterrey 9 5 Cruz Azul 8 6 América 8 7 Santos 6 8 Necaxa 5 9 Mazatlán 5 10 Xolos 5 11 Pumas 4 12 Atlas 4 13 Chivas 3 14 Atlético San Luis 3 15 León 3 16 Puebla 3 17 Juárez 2 18 Querétaro 0

