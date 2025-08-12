El regreso de Alan Pulido al Club Deportivo Guadalajara fue recibido con demasiada ilusión entre la afición rojiblanca. Se esperaba que el atacante, de probada capacidad goleadora en el pasado, pudiera convertirse en la respuesta a la sequía de goles que tanto ha aquejado al conjunto tapatío en torneos recientes. Sin embargo, la realidad ha sido más compleja de lo que auguraban los pronósticos más optimistas.

Pulido, quien tuvo una exitosa primera etapa con Chivas, arribó nuevamente al equipo para el Clausura 2025, generando una ola de expectativas sobre una posible resurrección ofensiva. La directiva y el cuerpo técnico depositaron en el delantero la responsabilidad de liderar el ataque y devolverle a Chivas el protagonismo en la Liga MX.

A pesar de la confianza y el respaldo, los goles no han llegado en la cantidad esperada. Desde su retorno, Alan Pulido únicamente ha conseguido anotar cuatro goles; sin embargo, dos de esos tantos fueron anulados por fuera de lugar, lo que deja en evidencia las dificultades para concretar situaciones de peligro real.

Y lo cierto es que, aunque su posición natural es ser centro delantero, Pulido no cuenta con torneos de cantidades exorbitantes en cuanto a goles. En el Apertura 2019 firmó su mejor temporada a título personal, ya que se convirtió en campeón de goleo tras marcar en 12 ocasiones, siendo así el último jugador de Chivas en conseguirlo. Sin embargo, fuera de esa campaña, la realidad es que el delantero no ha podido llegar a cifras de doble dígito en el futbol mexicano.

En su actual etapa con el Rebaño, la presión sobre Pulido se intensificó tras el partido contra Santos, donde el delantero tuvo en sus pies la oportunidad de igualar el marcador mediante un penalti. El fallo terminó por avivar las críticas, ya que el ariete ha estado lejos de ponerle una pausa a los problemas ofensivos del club.

Alan Pulido representa la esperanza de resolver una crisis ofensiva que se ha vuelto crónica en Chivas. Si bien los resultados aún no acompañan, la temporada sigue abierta y el delantero tiene la oportunidad de revertir la narrativa y responder a la confianza depositada. El fútbol, muchas veces, concede segundas oportunidades y Chivas espera que Pulido logre encarnar esa redención tan anhelada por la afición rojiblanca.

Goles de Alan Pulido en Liga MX por torneo con Chivas

Apertura 2016 | 4 goles

Clausura 2017 | 7 goles

Apertura 2017 | 0 goles / se lesionó gran parte de la campaña

Clausura 2018 | 4 goles

Apertura 2018 | 3 goles

Clausura 2019 | 4 goles

Apertura 2019 | 12 goles

SV