Tras la renuncia de Gonzalo Pineda como director técnico de Atlas, se ha vuelto a reducir la presencia de estrategas mexicanos en Liga MX. De 18 equipos que conforman la competencia, únicamente tres son dirigidos por algún entrenador azteca y, desafortunadamente, solo a uno lo han acompañado los resultados en este inicio de temporada.

La reciente salida de Gonzalo Pineda de la institución rojinegra ha vuelto a poner en el centro del debate la falta de representación nacional en los cuerpos técnicos de la liga, lo que genera inquietudes respecto al futuro de los entrenadores mexicanos en el balompié nacional.

El dato es contundente: de los 18 clubes que compiten en la primera división, únicamente tres cuentan con un director técnico mexicano al frente de sus planteles. Esta cifra representa apenas el 16.6% del total, un porcentaje que evidencia una tendencia descendente en la confianza otorgada a los entrenadores nacionales.

Los tres sobrevivientes

De los tres técnicos mexicanos que actualmente dirigen en la Liga MX, solo uno ha conseguido resultados positivos en el arranque de la temporada. Esta realidad contrasta con la expectativa de lo que realmente se espera de un estratega nacional.

Técnicos mexicanos en Liga MX en el Apertura 2025

Es el único estratega mexicano que logró clasificar a su equipo a la ronda de eliminación de la Leagues Cup y, además, ha conseguido que se mantenga con paso perfecto en el arranque del Apertura 2025, ya que ha ganado 12 puntos de 12 posibles, hasta el momento. Actualmente, los Tuzos también tienen la dicha de ser la mejor defensiva del torneo con 2 goles permitidos. Efraín Juárez: Los resultados con Pumas han sido irregulares. Los universitarios marchan en onceavo lugar con saldo de una victoria, una empate y dos derrotas que les permiten acumular apenas 4 puntos. Esta campaña podría ser crucial para el estratega, ya que en caso de no poder cambiarle la cara a la escuadra capitalina, su ciclo podría terminar antes de lo esperado.

Los resultados con han sido irregulares. Los universitarios marchan en onceavo lugar con saldo de una victoria, una empate y dos derrotas que les permiten acumular apenas 4 puntos. Esta campaña podría ser crucial para el estratega, ya que en caso de no poder cambiarle la cara a la escuadra capitalina, su ciclo podría terminar antes de lo esperado. Benjamín Mora: Se enfrenta a una crisis deportiva, con cero puntos conseguidos y un plantel que no ha respondido a las expectativas. Querétaro es el sotanero con cuatro derrotas en el Apertura 2025. Por si fuera poco, entre Liga MX y Leagues Cup, suma siete descalabros al hilo, lo que deja entre ver que el trabajo de Mora está llegando a su fin con los queretanos.

