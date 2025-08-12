Tras la renuncia de Gonzalo Pineda como director técnico de Atlas, se ha vuelto a reducir la presencia de estrategas mexicanos en Liga MX. De 18 equipos que conforman la competencia, únicamente tres son dirigidos por algún entrenador azteca y, desafortunadamente, solo a uno lo han acompañado los resultados en este inicio de temporada.La reciente salida de Gonzalo Pineda de la institución rojinegra ha vuelto a poner en el centro del debate la falta de representación nacional en los cuerpos técnicos de la liga, lo que genera inquietudes respecto al futuro de los entrenadores mexicanos en el balompié nacional.El dato es contundente: de los 18 clubes que compiten en la primera división, únicamente tres cuentan con un director técnico mexicano al frente de sus planteles. Esta cifra representa apenas el 16.6% del total, un porcentaje que evidencia una tendencia descendente en la confianza otorgada a los entrenadores nacionales. Los tres sobrevivientesDe los tres técnicos mexicanos que actualmente dirigen en la Liga MX, solo uno ha conseguido resultados positivos en el arranque de la temporada. Esta realidad contrasta con la expectativa de lo que realmente se espera de un estratega nacional.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF