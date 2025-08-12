La tapatía Aixa Narumi de León Rodríguez hizo historia al convertirse en la primera jalisciense en ganar una medalla en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción 2025, al conquistar el bronce en la prueba de gimnasia de trampolín sincronizado femenil, junto a su compañera Verónica Saraí Borges Medina.

El dúo mexicano firmó una sólida rutina para totalizar 45.05 puntos, superando a las representantes de Brasil y Argentina, y asegurando un lugar en el podio continental. La medalla de oro fue para las canadienses Rielle Elizabeth Bonne y Melina Corriveau, con 47.60 unidades, mientras que la plata quedó en manos de las estadounidenses Mia McCoy y Lura Ann Roberts, con 46.85.

Con la medalla colgando del cuello, Aixa no ocultó su emoción: "La verdad es que muy feliz. Ayer que fueron las semifinales hicimos una buena rutina y estamos todavía más felices porque pedimos mejorar la nota y, pues, todo el esfuerzo y los entrenamientos valieron la pena. Muy orgullosa, sí".

La jalisciense recordó el camino hasta Asunción, marcado por meses de preparación intensa y resiliencia: "Desde el año pasado estamos en el proceso para clasificar a este evento y veo varios meses de mucho competir, de no dejarse caer y mucha fortaleza mental. Nos preparamos hace unas pocas semanas también para el ciclo".

La atleta dedicó este logro a quienes siempre han estado a su lado: "Se lo dedico totalmente a mi familia, ellos me han apoyado mucho y este logro también es de ellos".

Tras su éxito en Paraguay, Aixa y Verónica ya tienen en la mira su próximo reto: el Campeonato Mundial de la especialidad en Pamplona, España, donde buscarán continuar con la cosecha de resultados que confirmen su proyección internacional.

