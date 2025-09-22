Jorge "Travieso" Arce paga apuesta y envía ESTE mensaje a Canelo Álvarez

Tras la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez frente a Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas, los aficionados que habían apostado por el tapatío tuvieron que pagar sus deudas después de su sorpresiva derrota. Entre los desafortunados estuvo el exboxeador Jorge "Travieso" Arce , quien apareció en redes sociales con un mensaje para Canelo mientras pagaba su deuda .

El mensaje de “Travieso” Arce para Canelo

Previo al enfrentamiento entre Canelo y Bud Crawford, Jorge Arce apareció en sus redes sociales y dio a conocer que había apostado 10 mil dólares por el tapatío con su vecino. Para mala suerte suya y de muchísimos aficionados, Canelo Álvarez fue derrotado por el estadounidense y, por lo tanto, el “Travieso” debía pagarle lo pactado a su vecino.

El originario de Sinaloa reapareció en un video donde le pagaba los 10 mil dólares a su vecino y aprovechó para enviarle un mensaje a Saúl Álvarez.

" Vecino, aquí estamos: deudas de juego son deudas de honor [...] En la revancha vuelvo a ir con el Canelo, yo voy con el mexicano a muerte, [...] vamos por la revancha, Canelo; no te confíes, por favor entrena ", dijo el exboxeador entre risas.

Esto se sabe sobre la posible revancha entre Crawford y Canelo Álvarez

Terence Crawford fue recientemente cuestionado sobre si le concedería una revancha a Canelo. En una entrevista transmitida por ESPN, el estadounidense destacó es que hasta el momento no ha tenido el tiempo de platicarlo con su equipo.

" No lo sé [...] tengo que hablar con mi equipo; gané hace 2 días, está fresca la pelea. Quiero ir a casa, relajarme; mi cumpleaños es en 2 semanas. Quiero disfrutar mi victoria por ahora ”, compartió.

Te puede interesar: Detienen a integrantes de una célula delictiva liderada por mujeres

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF