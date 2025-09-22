Chivas busca alivio en casa frente a Necaxa

El Club Deportivo Guadalajara afrontará un partido crucial este martes 23 de septiembre cuando reciban a Necaxa en el estadio Akron a las 19:07 horas, en un duelo que podría marcar un antes y un después en sus aspiraciones rumbo a la fase final del torneo. Los dirigidos por Gabriel Milito llegan con la presión encima, pues un nuevo descalabro los condenaría a depender de lo que hagan otros equipos para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación.

El panorama no es alentador para el Rebaño, que se encuentra sumergido en la irregularidad. Tras haber derrotado al América en el Clásico Nacional, parecía que los rojiblancos podrían encontrar la estabilidad y el envión anímico necesario para despegar en la competencia. Sin embargo, los resultados posteriores han sido un balde de agua fría.

Primero, empataron sin goles frente a Tigres en un cotejo trabado y carente de contundencia, y luego fueron superados ampliamente por Toluca con un doloroso 0-3 que evidenció las carencias defensivas del conjunto tapatío.

A esta falta de constancia se suma otro factor preocupante: el estadio Akron ya no es una fortaleza. Chivas apenas ha sumado 4 de 15 puntos posibles jugando en su casa, una cosecha pobre que refleja la dificultad del equipo para hacerse respetar como local, algo que históricamente había sido una de sus mayores virtudes.

El partido también tiene un condimento especial y es el regreso de Fernando Gago al recinto donde alguna vez fue timonel rojiblanco. El argentino, hoy al mando de los Rayos, dejó de manera abrupta el banquillo rojiblanco en octubre de 2024 para cumplir su sueño de dirigir a Boca Juniors. Su salida dejó un sabor amargo entre la institución y la afición, por lo que se espera que un recibimiento hostil y cargado de reclamos hacia quien en su momento fue visto como una apuesta a futuro.

Chivas no puede darse el lujo de tropezar. El torneo ha entrado en una etapa decisiva y los puntos comienzan a valer el doble. Por lo que, podría aprovechar que los hidrocálidos no ganan en el recinto zapopano desde el Apertura 2019 y acumulan seis visitas consecutivas sin sumar de a tres puntos, con un saldo de cinco derrotas y un empate.

El balón rodará este martes en el Akron, con un Chivas herido, pero con la obligación de mostrar carácter. La afición exige entrega y resultados, y la mesa está puesta para que el Rebaño defina si este torneo lo pelea de frente o se queda rezagado, dependiendo de lo que hagan los demás.

Horario, fecha y transmisión

Martes 23 de septiembre

19:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

SV