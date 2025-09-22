El capitán de Atlas, Aldo Rocha, encendió las alarmas en la Academia AGA, luego de salir de cambio por una molestia física en el partido del pasado viernes frente a Mazatlán. El mediocampista se resintió de un golpe en la zona lumbar y glútea, lo que lo pone en duda para el duelo del próximo miércoles ante Tigres, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025.

El técnico rojinegro, Diego Cocca, explicó la situación tras el encuentro en el Estadio El Encanto: “Sintió un golpe entre el glúteo y la espalda, salió porque sintió apretado en esa zona. Esperaremos a estudios y ojalá no sea nada grave”.

La participación del capitán en el torneo ha sido intermitente. Además de esta reciente dolencia, Rocha ya había sufrido una expulsión que lo dejó fuera, y en distintos partidos tanto Gonzalo Pineda como ahora Cocca han optado por sustituirlo para refrescar el medio campo. Esta irregularidad ha impedido que el mediocentro tenga la continuidad deseada y asuma plenamente su rol como referente dentro del esquema rojinegro.

Para Cocca, las ausencias se han convertido en una constante desde su regreso al banquillo atlista. Entre lesiones y suspensiones, el estratega argentino no ha podido contar con plantel completo en ninguna de las nueve fechas disputadas hasta ahora, lo que ha complicado darle estabilidad al equipo.

La posible baja de Rocha ante Tigres se sumaría a la lista de contratiempos que atraviesa Atlas, en un momento clave del torneo donde los Zorros buscan recuperar terreno en la tabla y consolidar un estilo de juego que les permita competir con mayor regularidad.

Atlas viajará a Monterrey este martes, en donde enfrentará a los Tigres de la UANL el próximo miércoles a las 19:00 horas, buscando romper con la mala racha que tienen de 11 partidos sin conocer la victoria.

SV