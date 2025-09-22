Detienen a integrantes de una célula delictiva liderada por mujeres

El pasado 20 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se logró la captura de una banda delictiva dedicada al tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia en la Alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México. Dos de las mujeres capturadas se presumen como las líderes de esta célula.

Derivado de labores de investigación, se identificó la operación de una célula delictiva y se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas que permitieron ubicar un inmueble en el municipio de Acolman, donde se resguardaban sus integrantes. De esta manera se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el inmueble.

De esta manera, mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC , se ejecutó la orden de cateo en la colonia Las Brisas, donde fueron detenidas Erika “N” y Wendy “N” , señaladas como líderes de la célula criminal, así como dos hombres y otra mujer. En el inmueble se aseguraron:

2 vehículos

2 motocicletas

Equipo de cómputo

Teléfonos celulares

Cartuchos útiles

Dinero en efectivo

Dosis de droga

A las cinco personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica. El inmueble fue asegurado y permanece bajo resguardo policial.

